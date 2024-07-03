Как вообще люди придумали жарить попкорн: кажется, у археологов есть ответ

Согласно летописи окаменелостей, люди начали выращивать кукурузу еще 9 тыс. лет назад.

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Многие часто задаются вопросом о том, каким образом люди выяснили, как готовить те или иные продукты. Особенно этот вопрос касается всеми любимого попкорна, без которого не обходится ни один поход в кино, пишет Discover Magazine.

Такие кулинарные загадки довольно сложно разгадать, потому как археология опирается на летописи окаменелостей, а еда как известно, разлагается крайне быстро. К счастью, это не качается кукурузы, которая имеет твердые части, например, скорлупу зерна. Это именно те кусочки на дне миски с попкорном, которые застревают в зубах.

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Кукуруза также содержи крошечные камнеобразные фрагменты, называемые фитолитами, которые могут сохраняться на протяжении тысяч лет. Поэтому исследователи могут почти точно сказать, когда впервые появилась кукуруза.

Согласно летописи окаменелостей, впервые кукурузу начали выращивать коренные американцы на территории теперешней Мексики. Первые фермеры начали выращивать кукурузу из разновидности растения, называемого теосинте.

До того, как люди изобрели сельское хозяйство, они собирали дикий теосинте и ели его семена, в которых содержалось много крахмала. Люди собирали теосинте с самыми большими плодами, а некоторое время спустя начали его выращивать самостоятельно. Со временем дикое растение теосинте стало все больше и больше походить на современную кукурузу. Теосинте теперь отличается от современной кукурузы лишь более крупными семенами.

Археологи находили свидетельства выращивания кукурузы в пещерах Мексики возрастом 9 тыс. лет назад. Оттуда традиция выращивания кукурузы распространилась по всей Северной и Южной Америке.

Определить, когда именно люди начали делать попкорн немного сложнее. Известно, что есть несколько видов кукурузы, большинство из которых могут лопаться при нагревании, но только из одного сорта делают настоящий попкорн. Ранее ученые нашли фитолиты и сожженные зерна этого вида кукурузы в Перу, возрастом 6700 лет.

Вероятно, лопающиеся зерна кукурузы были впервые найдены случайно. Семена могли упасть в костер, и тот кто был поблизости понял, что может быть удобным способом приготовления. Дело в том, что жаренную кукурузу было легко готовить, а также долго хранить.

Очевидно, что древний попкорн не был похож на угощенье, которое продается в кинотеатрах. В нем не были ни соли, ни масла и его вряд ли подавали еще горячим. Скорее всего древний попкорн был менее мягким чем тот, к которому мы привыкли.

Но не стоит забывать, что для древних людей попкорн был вовсе не снеком, а очень эффективным способом сохранить съедобный крахмал в кукурузе, избавившись от воды в зернах кукурузы, что делало ее скоропортящимся продуктом.

Напомним, ученые рассказали, каким был самый первый вид человека и что его делает человеческим. Существует несколько видов, которые можно назвать первыми людьми.