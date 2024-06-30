Древние люди: каким был самый первый вид человека и что его делает человеческим (фото)

Существует несколько видов, которые можно назвать первыми людьми.

Related video

Что бы ни отличало людей от представителей остального животного мира, сложно точно определить момент в истории, когда люди стали полностью людьми. Но есть несколько видов, которые являются кандидатами на звание первый человеческий вид, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Антропологи выяснили, что линия развития людей разошлась с линией развития шимпанзе примерно 7 млн лет назад. Но после этого разделения прошло еще много времени прежде, чем появился род Homo, который обозначает современных людей.

Но сначала прошло несколько миллионов лет и существовали обезьяноподобные гоминиды, известные как Афарские австралопитеки. Самым известным представителем этого вида предков человека является Люси, жившая примерно 3,2 млн лет назад в Африке.

В конце концов, у этих человекоподобных существ начали развиваться более крупный мозг и другие морфологические характеристики, которые больше напоминали черты современных людей. Только в 2013 году в Эфиопии антропологи обнаружили останки человекоподобного существа, жившего 2,8 млн лет, который теперь считается самым ранним представителем рода Homo.

Но ученые до сих пор спорят, можно ли считать этот безымянный вид самыми древними людьми. И сложность состоит в том, что найдено слишком много окаменелых останков, чтобы сделать вывод о том, как морфология этого существа отличается от нашей.

Представитель вида Homo habilis. Реконструкция внешнего вида Фото: IFLS

В тоже время некоторые ученые считают, что люди – это не просто плоть и кости, а отличает нас от предков человека разные поведенческие черты. Например, способность создавать предметы искусства и проводить погребальные обряды. Поэтому некоторые ученые сомневаются в том, что больше похожий на австралопитеков вид, живший 2,8 млн лет назад, был способен на это, а также был способен использовать огонь и иметь более продвинутое поведение, присущее современному человеку.

Поэтому большая часть ученых склоняется к тому, что первым представителем рода Номо является вид человека под названием Homo habilis, то есть человек умелый. В Восточной Африке антропологи еще в 1960 году обнаружили останки этого гоминида, который жил 2,4 млн лет назад. Ученые считают, что этот предок современного человека имел характеристики, которые отличают его от австралопитеков. Например, у него был больший мозг, а также он мог изготавливать разные первобытные инструменты. Есть ученые, которые считают, что вид Homo habilis все же больше напоминает австралопитеков и представители вида не могли ходить прямо долго на большие расстояния.

Представитель вида Homo erectus. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Исходя из этого антропологи считают, что бесспорно полностью человеческим был вид Homo erectus, или человек прямоходящий, который появился в Африке примерно 2 млн лет назад. Считается, что Homo erectus — это первый вид, который демонстрирует характерные физические пропорции современного человека. Есть свидетельства того, что вид Homo erectus начал использовать огонь и создавал более сложные инструменты, чем его предшественники. Все эти черты в совокупности не оставили антропологам сомнений в том, что это действительно был человеческий вид, хотя мнения относительно того, был ли он первым или нет, по-прежнему разделились.

Фокус уже писал о том, как вымерли последние шерстистые мамонты на Земле. Последняя группа шерстистых мамонтов на Земле вымерла на отдаленном арктическом острове около 4 тыс. лет назад.

Также Фокус писал о том, что в Мексике нашли древнее сооружение ацтеков. Мексиканские археологи обнаружили доиспанское сооружение, что использовали в течение 900-1521 годов н. э. Местные жители до сих пор сохранили легенды о целебных свойствах этого места, в которые верили их предки.