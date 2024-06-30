Стародавні люди: яким був найперший вид людини і що його робить людським (фото)

Існує кілька видів, які можна назвати першими людьми.

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Що б не відрізняло людей від представників решти тваринного світу, складно точно визначити момент в історії, коли люди стали повністю людьми. Але є кілька видів, які є кандидатами на звання перший людський вид, пише IFLScience.

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Антропологи з'ясували, що лінія розвитку людей розійшлася з лінією розвитку шимпанзе приблизно 7 млн років тому. Але після цього поділу минуло ще багато часу, перш ніж з'явився рід Homo, який позначає сучасних людей.

Але спочатку минуло кілька мільйонів років і існували мавпоподібні гомініди, відомі як Афарські австралопітеки. Найвідомішим представником цього виду предків людини є Люсі, яка жила приблизно 3,2 млн років тому в Африці.

Зрештою, у цих людиноподібних істот почали розвиватися більший мозок та інші морфологічні характеристики, які більше нагадували риси сучасних людей. Лише 2013 року в Ефіопії антропологи виявили рештки людиноподібної істоти, яка жила 2,8 млн років і яку тепер вважають найбільш раннім представником роду Homo.

Але вчені досі сперечаються, чи можна вважати цей безіменний вид найдавнішими людьми. І складність полягає в тому, що знайдено занадто багато скам'янілих останків, щоб зробити висновок про те, як морфологія цієї істоти відрізняється від нашої.

Представник виду Homo habilis. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: IFLS

Водночас деякі вчені вважають, що люди — це не просто плоть і кістки, а відрізняє нас від предків людини різні поведінкові риси. Наприклад, здатність створювати предмети мистецтва і проводити похоронні обряди. Тому деякі вчені сумніваються в тому, що більше схожий на австралопітеків вид, який жив 2,8 млн років тому, був здатний на це, а також був здатний використовувати вогонь і мати більш просунуту поведінку, притаманну сучасній людині.

Тому більша частина вчених схиляється до того, що першим представником роду Номо є вид людини під назвою Homo habilis, тобто людина вміла. У Східній Африці антропологи ще 1960 року виявили рештки цього гомініда, який жив 2,4 млн років тому. Учені вважають, що цей предок сучасної людини мав характеристики, які відрізняють його від австралопітеків. Наприклад, у нього був більший мозок, а також він міг виготовляти різні первісні інструменти. Є вчені, які вважають, що вид Homo habilis все ж таки більше нагадує австралопітеків, і представники виду не могли ходити прямо довго на великі відстані.

Представник виду Homo erectus. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Wikipedia

Виходячи з цього антропологи вважають, що безперечно повністю людським був вид Homo erectus, або людина прямоходяча, який з'явився в Африці приблизно 2 млн років тому. Вважається, що Homo erectus — це перший вид, який демонструє характерні фізичні пропорції сучасної людини. Є свідчення того, що вид Homo erectus почав використовувати вогонь і створював складніші інструменти, ніж його попередники. Усі ці риси в сукупності не залишили антропологам сумнівів у тому, що це справді був людський вид, хоча думки щодо того, був він першим чи ні, як і раніше, розділилися.

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