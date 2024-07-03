Соберут все вместе: ученые ищут правдивую историю Индии в древних текстах

Двое европейских ученых начали новый проект, направленный на изучение протосарадского письма, которое использовали в Индии с VI по X в. н. э. Исследование этих документов может стать важным источником знаний о переломном моменте истории.

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Новый проект имеет целью исследовать раннесредневековые тексты из Южной Азии, что позволит исследовать важный исторический период. С VI по X век нашей эры на территории современного Пакистана произошла заметная историческая трансформация, пишет Medievalists.net.

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Преимущественно буддистское общество постепенно перешло к индуизму, а затем подверглось мусульманским вторжениям. Несмотря на глубокий характер этих изменений, многие детали социальных, экономических и культурных аспектов этого переходного периода остаются неясными.

Фото: Ingo Strauch / University of Lausanne

Это должно измениться благодаря усилиям Катрин Хольц, младшего профессора индологии Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана (JMU) в Германии, и ее коллеги профессора Инго Штрауха из Лозаннского университета в Швейцарии.

Вместе они начинают проект, чтобы изучить эту эпоху с помощью надписей и манускриптов, написанных протосарадским письмом — письменностью, которая использовалась на северо-западе Индии.

Хольц и Штраух впервые систематически будут собирать, документировать и анализировать исторические свидетельства, написанные протосарадским письмом. Их цель — реконструировать развитие и использование этой древней письменности, а также исследовать исторический и материальный контекст этих записей.

Проект, который финансируют Немецкий исследовательский фонд (DFG) и Швейцарский национальный научный фонд (SNF), имеет целью создать полное издание текстов на этом языке.

Центральное место в их исследовании занимает частная коллекция исторических документов, которую ученым еще предстоит проанализировать. Эта коллекция включает:

35 папок;

43 больших и 205 малых берестяных свитков;

203 глиняные печати.

Эти документы являются бесценными, поскольку уцелевшие образцы протосарадской письменности являются чрезвычайно редкими.

"Это связано с тем, что береста, на которой было сделано большинство записей, не является долговечной в тропическом климате", — пояснила Катрин Хольц.

Проект также будет распространяться на другие известные протосарадские тексты по всему миру. Исследовательская группа планирует совершить поездку в Пакистан осенью 2024 года, чтобы посетить ключевые музеи и сотрудничать с местными экспертами с кафедры археологии Университета Лахора.

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Проект под названием "На пути к изданию новой коллекции административных писем и документов из домодерной Южной Азии" официально начнется 1 августа 2024 года и продлится три года. DFG выделяет около 368 000 евро, а SNF — 526 000 швейцарских франков на поддержку этой исследовательской инициативы.

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