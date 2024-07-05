Оригинальный рецепт салата "Цезерь": в составе не было гренок и анчоусов, но была братская вражда

Первозданный рецепт популярного во всем мире салата был придуман 100 лет назад и возникновение его рецепта до сих пор покрыто тайной.

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В 2024 году салату "Цезарь" исполняется 100 лет и он является одним из наиболее популярных блюд в мире. Как и в большинстве других случаев в кулинарии, его рецепт был придуман автором совершенно случайно, а затем завоевал весь мир, пишет PHYS.org.

Исследователи отмечают, что в оригинальном рецепте салата "Цезарь" на самом деле не было бекона, гренок и анчоусов, зато он был щедро приправлен братской враждой. История возникновения салата "Цезарь" берет свое начало в эпоху, когда в Америке вступил в силу "сухой закон" (1919-1933 года).

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Два брата, Цезарь (Чезаре) и Алекс (Алессандро) Кардани, приехали в США из Италии. Первый открыл ресторан в Калифорнии в 1919 году, а затем в 1920-х годах был открыт еще один ресторан в мексиканском приграничном городе Тихуана, где подавал еду и спиртные напитки американцам, желающим обойти "сухой закон".

Согласно истории, 4 июля 1924 года Цезарь Кардини работал на кухне в своем мексиканском ресторане, когда у него начали заканчиваться основные ингредиенты. Наличие позиций в меню ресторана быстро сокращалось, а потому он решил приготовить блюдо из того, что было: повар взял ингредиенты из кладовой и соединил листья из сердцевины салата кос с заправкой из яиц сваренных вкрутую, оливкового масла, черного перца, лимонного сока, небольшого количества чеснока и сыра пармезан.

Салат настолько понравился посетителям, что вскоре был добавлен в меню как салат "Цезарь".

Братская вражда

Однако у Алекса Кардини была своя версия происходящего, по его словам, брат попросту скопировал рецепт блюда, которое было представлено в его ресторане как "салат авиатора". Алекс утверждал, что приготовил салат для американских пилотов, чтобы взбодрить их после долгой пьяной ночи.

Отметим, что в версии Алекса вместо сока лимона использовался сок лайма, а сам салат подавался с гренками, покрытыми пюре из анчоусов. Когда позже блюдо меню Цезаря стало знаменитым, Алекс заявил, что является истинным изобретателем салата, названного теперь в честь его брата.

Джулия Чайлд против Дианы Кеннеди

В последствии два знаменитых шефа отстаивали право Цезаря и Алекса называться авторами знаменитого салата: Джулия Чайлд поддержала Цезаря, тогда как Диана Кеннеди — Алекса. Повара добавили достоверности различным элементам в истории и сделали свои версии салата "Цезарь" еще более популярными.

Хотя они выбирали разные версии, влияние крупных деятелей средств массовой информации способствовало развитию салата "Цезарь" за пределами его происхождения. Позже право отца на звание первооткрывателя салата защищала и дочь Цезаря, Роза. В конце концов она выиграла ту битву и продолжила продавать оригинальный рецепт отца, защищенный торговой маркой.

Таким образом, несмотря на то, что в оригинальном рецепте не было ни гренок, ни анчоусов. Однако со временем рецепт трансформировался и преобразился: в заправку добавлялся чеснок, настоянный в оливковом масле, а в более новых версиях анчоусы добавляются прямо в заправку. Иногда их может заменить вустерширский соус, так как в его состав также входят анчоусы.

Любопытный факт

Изначально "Цезарь" предназначался для того, чтобы его можно было есть руками, используя листья в качестве ложек для вкусных ингредиентов для заправки.

Для подачи в ресторане салат также готовили перед столом посетителей, на катящейся тележке, при этом некоторые рекомендовали, чтобы "настоящий" салат "Цезарь" бросали только семь раз по часовой стрелке.

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