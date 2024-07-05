Оригінальний рецепт салату "Цезер": у складі не було грінок і анчоусів, але була ворожнеча братів

Первозданний рецепт популярного в усьому світі салату був вигаданий 100 років тому, і виникнення його рецепта досі вкрите таємницею.

Related video

У 2024 році салату "Цезар" виповнюється 100 років і він є однією з найпопулярніших страв у світі. Як і в більшості інших випадків у кулінарії, його рецепт придумав автор абсолютно випадково, а потім завоював увесь світ, пише PHYS.org.

Дослідники зазначають, що в оригінальному рецепті салату "Цезар" насправді не було бекону, грінок і анчоусів, натомість він був щедро приправлений братньою ворожнечею. Історія виникнення салату "Цезар" бере свій початок в епоху, коли в Америці набув чинності "сухий закон" (1919-1933 роки).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Два брати, Цезар (Чезаре) і Алекс (Алессандро) Кардані, приїхали до США з Італії. Перший відкрив ресторан у Каліфорнії 1919 року, а потім у 1920-х роках відкрили ще один ресторан у мексиканському прикордонному місті Тіхуана, де подавали їжу і спиртні напої американцям, які бажали обійти "сухий закон".

Згідно з історією, 4 липня 1924 року Цезар Кардіні працював на кухні у своєму мексиканському ресторані, коли в нього почали закінчуватися основні інгредієнти. Наявність позицій у меню ресторану швидко скорочувалася, а тому він вирішив приготувати страву з того, що було: кухар взяв інгредієнти з комори та з'єднав листя з серцевини салату коси із заправкою з яєць зварених круто, оливкової олії, чорного перцю, лимонного соку, невеликої кількості часнику та сиру пармезан.

Салат настільки сподобався відвідувачам, що незабаром його додали в меню як салат "Цезар".

Братська ворожнеча

Однак в Алекса Кардіні була своя версія того, що відбувається, за його словами, брат просто скопіював рецепт страви, яку було представлено в його ресторані як "салат авіатора". Алекс стверджував, що приготував салат для американських пілотів, щоб підбадьорити їх після довгої п'яної ночі.

Зазначимо, що у версії Алекса замість соку лимона використовували сік лайма, а сам салат подавали з грінками, покритими пюре з анчоусів. Коли пізніше страва меню Цезаря стала знаменитою, Алекс заявив, що є справжнім винахідником салату, названого тепер на честь його брата.

Джулія Чайлд проти Діани Кеннеді

Згодом два знаменитих шефи відстоювали право Цезаря й Алекса називатися авторами знаменитого салату: Джулія Чайлд підтримала Цезаря, тоді як Діана Кеннеді — Алекса. Кухарі додали певності різним елементам в історії та зробили свої версії салату "Цезар" ще більш популярними.

Хоча вони обирали різні версії, вплив великих діячів засобів масової інформації сприяв розвитку салату "Цезар" за межами його походження. Пізніше право батька на звання першовідкривача салату захищала і дочка Цезаря, Роза. Зрештою вона виграла ту битву і продовжила продавати оригінальний рецепт батька, захищений торговою маркою.

Таким чином, попри те, що в оригінальному рецепті не було ні грінок, ні анчоусів. Однак із часом рецепт трансформувався і змінився: у заправку додавали часник, настояний в оливковій олії, а в новіших версіях анчоуси додають прямо в заправку. Іноді їх може замінити вустерський соус, оскільки до його складу також входять анчоуси.

Цікавий факт

Спочатку "Цезар" призначався для того, щоб його можна було їсти руками, використовуючи листя як ложки для смачних інгредієнтів для заправки.

Для подачі в ресторані салат також готували перед столом відвідувачів, на візку, що котиться, водночас дехто рекомендував, щоб "справжній" салат "Цезар" кидали тільки сім разів за годинниковою стрілкою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли залишки найстарішого каррі в Південно-Східній Азії.