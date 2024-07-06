Четверть крупнейшего ледникового поля Аляски утрачена: таяние ледников приближается к катастрофе

Исследователи обнаружили, что за последние 250 лет на ледяном поле Джуно полностью исчезли более 100 ледников.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом, они прямо заявляют: он уже здесь. В результате планета столкнулась с экстремальными волнами тепла, засухи и лесных пожаров, а ледяные щиты планеты нещадно тают. Закипание Земли проявляется во всех уголках планеты, в том числе отобразилось оно и на ледниках Аляски, пишет IFLScience.

Ледниковое поле Джуно — крупнейшее в Северной Америке, где расположены ряды ледников. Но новое исследование показывает, что сегодня эти ледники оказались в уязвимом положении — теряют лед с возросшей скоростью. Более того, ученые полагают, что наблюдаемые потери могут достичь "необратимого" переломного момента гораздо раньше, чем считалось ранее.

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В новой работе международная группа исследователей проанализировала записи ледяного поля площадью 3885 квадратных километров начиная с 1770 года, когда планета переживала "малый ледниковый период", до 2020 года. Это позволило ученым рассчитать, как изменился объем ледяного поля за это время.

По словам автора исследования, доктора Роберта Макнабба, они с коллегами собрали воедино архив фото, собранных 70-50 лет назад, что позволило им реконструировать высоту ледяного поля в доспутниковую эпоху. Далее ученые объединили эти данные с историческими инвентарными записями, картами и спутниковыми изображениями. Результаты показывают, что за последние 250 лет было утрачено чуть менее четверти первоначального объема ледового поля.

Куда более тревожно выглядит скорость, с которой исчезал лед — она не всегда оставалась одинаковой. Результаты показывают, что потеря объема льда оставалась относительно стабильной с 1770 по 1979 года, но в начале 20 века она начала увеличиваться, а в период с 2010 по 2020 годы и вовсе резко ускорилась. Результаты показывают, что за эти 10 лет скорость таяния ледника, по сути, удвоилась.

Команда обнаружила, что результатом разрушительной потери льда стало исчезновение 108 ледников, а оставшиеся 1050 существенно отступили. По словам соавтора исследования, доктора Бетан Дэвис, особую тревогу вызывает тот факт, что быстрое ускорение потери ледников произошло в начале 21 века. Ученые полагают, что это напрямую связано с изменением климата на планете.

Ледяные поля Аляски, как правило, представляют собой плоские, платообразные ледяные поля. Исследования показывают, что они особенно уязвимы к ускоренному таянию по мере того, как нагревается планета, поскольку потеря льда происходит по всей поверхности, то есть изначально затрагивается большая площадь. Не менее печальным выглядит и то, что плоские поля не смогут отступить на большую высоту, а потому едва ли смогут восстановиться и вернуть баланс.

Ранее ученые полагали, что скорость потери объема льда не будет увеличиваться до 2070 года. Однако новое исследование предполагает, что этот прогноз, вероятно, нуждается в корректировке. Причем авторы исследования полагают, что прогнозы необходимо пересмотреть не только для ледового поля Джуно, но и других.

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