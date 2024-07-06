Чверть найбільшого льодовикового поля Аляски втрачено: танення льодовиків наближається до катастрофи

Дослідники виявили, що за останні 250 років на крижаному полі Джуно повністю зникли понад 100 льодовиків.

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Вчені більше не лякають кліматичною кризою, вони прямо заявляють: вона вже тут. У результаті планета зіткнулася з екстремальними хвилями тепла, посухи та лісових пожеж, а крижані щити планети нещадно тануть. Закипання Землі проявляється у всіх куточках планети, зокрема відобразилося воно і на льодовиках Аляски, пише IFLScience.

Льодовикове поле Джуно — найбільше в Північній Америці, де розташовані ряди льодовиків. Але нове дослідження показує, що сьогодні ці льодовики опинилися у вразливому становищі — втрачають лід зі збільшеною швидкістю. Ба більше, вчені вважають, що спостережувані втрати можуть досягти "незворотного" переломного моменту набагато раніше, ніж вважалося раніше.

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У новій роботі міжнародна група дослідників проаналізувала записи крижаного поля площею 3885 квадратних кілометрів починаючи з 1770 року, коли планета переживала "малий льодовиковий період", до 2020 року. Це дало змогу вченим розрахувати, як змінився обсяг крижаного поля за цей час.

За словами автора дослідження, доктора Роберта Макнабба, вони з колегами зібрали воєдино архів фото, зібраних 70-50 років тому, що дало їм змогу реконструювати висоту крижаного поля в досупутникову епоху. Далі вчені об'єднали ці дані з історичними інвентарними записами, картами та супутниковими зображеннями. Результати показують, що за останні 250 років було втрачено трохи менше ніж чверть початкового обсягу льодового поля.

Куди більш тривожно виглядає швидкість, з якою зникав лід — вона не завжди залишалася однаковою. Результати показують, що втрата об'єму льоду залишалася відносно стабільною з 1770 до 1979 року, але на початку 20 століття вона почала збільшуватися, а в період з 2010 до 2020 року і зовсім різко прискорилася. Результати показують, що за ці 10 років швидкість танення льодовика, по суті, подвоїлася.

Команда виявила, що результатом руйнівної втрати льоду стало зникнення 108 льодовиків, а 1050, що залишилися, істотно відступили. За словами співавтора дослідження, доктора Бетан Девіс, особливу тривогу викликає той факт, що швидке прискорення втрати льодовиків відбулося на початку 21 століття. Вчені вважають, що це безпосередньо пов'язано зі зміною клімату на планеті.

Крижані поля Аляски, як правило, являють собою плоскі, платоподібні крижані поля. Дослідження показують, що вони особливо вразливі до прискореного танення в міру того, як нагрівається планета, оскільки втрата льоду відбувається по всій поверхні, тобто від початку зачіпається велика площа. Не менш сумним виглядає і те, що плоскі поля не зможуть відступити на велику висоту, а тому навряд чи зможуть відновитися і повернути баланс.

Раніше вчені вважали, що швидкість втрати обсягу льоду не збільшуватиметься до 2070 року. Однак нове дослідження припускає, що цей прогноз, ймовірно, потребує коригування. Причому автори дослідження вважають, що прогнози необхідно переглянути не тільки для льодового поля Джуно, а й інших.

Раніше Фокус писав про найглибшу яму континентальної Землі: що ховається під усіма льодами Антарктиди.