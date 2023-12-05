Учені влізли під "шкіру" гігантського льодовика Аляски: там ховається психоделічна краса (фото)

Супутники зробили дивовижні знімки найбільшого передгірного льодовика на Землі у всій його красі — гігант перебуває у стані змін.

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Останнім часом учені дедалі частіше говорять про те, що людству не вдасться виграти битву за льодовики та крижані щити Землі — кліматична криза невблаганно насувається, а наша планета нагрівається, що однаковою мірою стосується суші й океанів, пише IFLScience.

У новому дослідженні вченим вдалося зазирнути "під шкіру" найбільшому передгірному льодовику на планеті, розташованому на південно-східній околиці Аляски. Йдеться про льодовик Маласпіна — ця пам'ятка природи збоку може виглядати нерухомою і стійкою, проте нові зображення показують, що це не зовсім так — крижаний гігант зазнає змін.

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За словами дослідників Земної обсерваторії NASA, знімок у штучних кольорах був зроблений OLI-2 (Operational Land Imager-2) на борту супутника Landsat 9. Для неозброєного ока льодовик виглядає біло-блакитним із рідкісними вкрапленнями сірих каменів. Однак супутнику вдалося зробити глибшу перспективу завдяки OLI-2, що захоплює поверхню за допомогою інфрачервоного випромінювання:

жовтий, червоний і помаранчевий — лід;

червоний — вода;

синій — скелі;

зелений — рослинність;

темний синювато-фіолетовий — морени, ділянки, де льодовик підхопив кам'янистий ґрунт.

За словами вчених, на основній частині льодовика можна помітити брижі, які показують, як лід періодично просувається вперед під час багаторічного процесу, створюючи морени, які складаються і стискаються під час хвиль.

Маркована версія зображення льодовика на Алясці Фото: Черное море

Між великим льодовиком і затокою Аляски також можна помітити тонку смужку землі, яка в кінцевому підсумку веде до Тихого океану. За словами дослідників, за останні десятиліття вздовж цього "бар'єру" сформувалася водна система лагун, яку також можна помітити в плямах червоного кольору.

Науковці зазначають, що частина цієї води надзвичайно солона, що вказує на контакт відносно теплої океанської води з льодом. На жаль, якщо так триватиме й надалі, цього, ймовірно, буде достатньо, щоб значна частина льодовика відкололася, що прискорить його відступ. Зазначимо, що сьогодні площа льодовика становить 4 350 квадратних кілометрів, проте з часом це може змінитися.

Раніше Фокус писав про те, що крижаний гігант "прокинувся" вперше за 30 років: вчені зняли рух найбільшого айсберга Землі.