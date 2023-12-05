Битва за льодовики програна: вчені назвали найспекотніший період Землі за всю історію (фото)

Дослідники виявили, що останнє десятиліття на планеті стало найтеплішим, до того ж як для суші, так і для океану.

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Вчені невпинно попереджали людство про те, що в майбутньому на Землю обрушиться кліматична криза, наслідки якої стануть катастрофічними для людей і всього живого. Нещодавно дослідники навіть заявили, що еру "глобального потепління" завершено і наша планета вступила в"еру глобального кипіння", пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені назвали "найгарячіший" період за всю історію спостережень і попередили, що людство безповоротно програє "перегони за порятунок льодовиків". Раніше вчені також попереджали, що втрата льодовиків обернеться для планети кліматичним колапсом, ба більше, рівень океану катастрофічно підвищиться, що буквально загрожує життю на Землі.

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Нові дані Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) свідчать про те, що десятирічний період з 2011 по 2020 роки на Землі став найспекотнішим за всю історію спостережень. Причому як для суші, так і для океану "з явним відривом". Дані свідчать про те, що за цей період середня глобальна температура Землі була на 1,10°C вищою, ніж у "доіндустріальний період", з 1850 до 1900 року.

За словами глави WMO Петтері Тааласа, внаслідок такого швидкого потепління планети в полярних і гірських регіонах Землі спостерігається "глибока трансформація", а танення льодовиків відбувається значно швидше, ніж у 20-му столітті.

10-річний період з 2011 по 2020 рік був найтеплішим як для суші, так і для океану "з явним відривом" Фото: World Meteorological Organization

Дані також свідчать про те, що починаючи з 1990-х років, кожне наступне десятиліття на Землі було значно спекотнішим за попереднє — в результаті ми буквально програємо "перегони за порятунок наших льодовиків, що тануть". Ба більше, вчені також не виявили жодних натяків на зміну цієї тенденції.

За словами професора Тааласа, статистика свідчить про те, що дедалі більше країн щороку фіксують рекордно високі температури, а в останнє десятиліття вони були набагато вищими за показники за будь-який інший період часу.

Пекельна спека не обійшла стороною й океан, який займає понад 70% поверхні нашої планети. Останнім часом Світовий океан нагрівається дедалі швидше, а швидкість підвищення рівня моря майже подвоїлася, і це лише за одне покоління.

За словами вчених, період з 2011 по 2020 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. При цьому найспекотнішими офіційно визнано 2016 і 2020 роки, утім, учені вважають, що 2023 третій стане найспекотнішим в історії спостережень і далі ця тенденція лише продовжиться.

Рівень моря також підвищується швидше, ніж будь-коли у 20-му столітті, а води також нагріваються і стають більш кислими Фото: World Meteorological Organization

Усе це призвело до того, що наші льодовики та крижані щити на полюсах Землі стоншуються з рекордною швидкістю — близько 1 метра на рік. Водночас антарктичний крижаний щит, що вкриває 98% континенту, втратив на 75% більше льоду за останнє десятиліття, ніж у період з 2001 до 2010 року.

Зазначимо, що Антарктичний і Гренландський крижані щити містять понад 99% прісноводного льоду нашої планети, а тому їхня втрата може спричинити не тільки підвищення рівня моря, а й також втрату прісної води, яка необхідна нам для життя.

Раніше Фокус писав про те, що крижаний гігант "прокинувся" вперше за 30 років: вчені зняли рух найбільшого айсберга Землі.