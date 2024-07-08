Можно ли бояться страха: 10 фобий о которых вы никогда не слышали

Ученые составили список фобий, которые иногда, похожи на выдумку, но являются весьма реальными страхами людей.

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Фокус собрал список одних из самых редких фобий людей, среди которых — боязнь "подхватить" одну из фобий и даже патологическая боязнь любви.

Гаптофобия

Гаптофобия — это болезненная боязнь прикосновений Фото: SciTechDaily

Что это: болезненная боязнь прикосновений.

Термин происходит от греческих слов, означающих "прикосновение" и "страх". Часто гаптофобия наблюдается при ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве).

Фобия проявляется как страх постороннего вторжения или загрязнения, который распространяется даже на близких людей человека, страдающего гаптофобией. Иными словами, гаптофобия — это гипертрофированное стремление человека "защитить" свое личное пространство.

Данная фобия относится к списку редко встречающихся.

Дорафобия

Дорафобия — это страх прикоснуться к коже или меху животного Фото: Museum of Natural History, Smithsonian Institution/ Science

Что это: страх прикоснуться к коже или меху животного.

Впервые слово, обозначающее данное состояние, появилось в конце XIX века. Тогда пионер американской психологической науки Грэнвилл Стэнли Холл изучил 111 "хорошо развитых случаев" дорафобии.

Отмечается, что дорафобия относится к классу фобий, которые называются зоофобиями. Этот класс объединяет фобии, которые так или иначе связаны с животными.

Данная фобия заключается в боязни обрасти волосами после прикосновения к шкуре животного, меху или коже животных.

Зачастую для людей, страдающих этим видом фобии, нет разницы — будут они прикасаться к меху живого животного или же к шубе, которая висит на вешалке в магазине.

Монофобия

Монофобия — это страх остаться в одиночестве Фото: Unsplash

Что это: Болезненный страх остаться в одиночестве.

Термин происходит от греческого слова, которое означает "пустыня". Монофобия является страхом изоляции, одиночества.

Люди с монофобией могут понимать, что физически они находятся в безопасности, но все равно будут бояться незнакомцев или же попасть в ситуацию и не иметь никакой помощи. В целом, люди с монофобией часто боятся оказаться в непредвиденной ситуации без возможности позвать на помощь.

Существуют разные степени монофобии: одним людям нужен конкретный собеседник, другим нужно, чтобы в одной комнате находился еще один человек, а третьим нужно, чтобы кто-то был в доме.

Эргофобия

Эргофобия – это отвращение к работе Фото: Getty Images

Что это: страх или отвращение к работе.

Эргофобия – это сильный страх, связанный с работой. Сюда может входить страх найти или потерять работу, а также страх перед конкретными задачами на рабочем месте.

Данная фобия часто сочетается с социофобией или тревогой по поводу производительности. Эргофобия включает страх не выполнить поставленную задачу, публичные выступления на работе, беспокойство о собственной производительности, страх общения с коллегами и страх эмоциональных, психологических или физических травм на работе.

В это же время медицинское сообщество не признает патологической природы эргофобии, поэтому официального лечения для нее не существует.

Гипнофобия

Гипнофобия — это страх перед сном Фото: Getty Images

Что это: болезненный страх перед сном

Люди с гипнофобией испытывают иррациональный страх перед сном. Это одна из самых мучительных и изнуряющих фобий, так как человеку приходится сталкиваться с ее последствиями ежедневно. Сон же является неотъемлемой частью нормальной жизнедеятельности человека.

По словам экспертов, гипнофобия может появиться в результате травматического детского опыта, но это не всегда является причиной. Дело в том, что фобии также могут быть унаследованы как социально приобретенные убеждения от людей или среды, в которой растет ребенок.

Бронтофобия

Бронтофобия – это страх грозы Фото: NASA

Что это: неконтролируемый страх грозы.

Бронтофобия – это ненормальный и постоянный страх перед громом, который вызывает чрезмерное беспокойство, хотя больные осознают, что сам гром не представляет для них угрозы. Находясь на улице во время грозы, они могут испытывать чрезмерное беспокойство. В помещении же люди прячутся под кроватями или столами, а также за другой мебелью.

Эта фобия может сопровождаться такими симптомами как дрожь тошнота, потливость, панические реакции, учащенное сердцебиение.

Но есть и другие реакции, которые уникальны для бронтофобии. К примеру, люди с этой фобией обычно ищут поддержки среди других людей, потому что в одиночестве симптомы могут ухудшаться.

Какоррафиофобия

Какоррафиофобия – это страх потерпеть неудачу Фото: pexels.com

Что это: паталогический страх потерпеть неудачу.

Какоррафиофобия – это стойкий и иррациональный страх перед неудачей. В клинических случаях этот страх достигает настолько высокого уровня, что не позволяет людям вообще что-либо делать.

По словам экспертов, какоррафиофобия – это крайняя степень тех опасений, которые испытывают все люди, когда решают заняться чем-то новым. В частности, это сомнения, неуверенность в себе, тревога по поводу своих возможностей и страх.

Люди с этой фобией не могут контролировать свою тревогу, в крайних случаях это приводит к полномасштабным паническим атакам. Тогда люди переходят в состояние "бей или беги" — из-за выброса адреналина.

Тафефобия

Тафефобия – это страх быть погребенным заживо Фото: Getty Images

Что это: страх быт погребенным заживо.

Тафефобия – это боязнь быть похороненным заживо в результате медицинской ошибки или каких-либо других факторов.

Дело в том, что до появления современной медицины такая фобия имела вполне реальные причины. На протяжении всей истории было достаточно случаев, когда людей по ошибке хоронили живьем.

Этот страх был настолько высок, что люди с высокими достатком даже принимали некоторые меры предосторожности: к примеру, заказывали стеклянные крышки гробов, колокольчики для сигналов из-под земли, а также закрепляли дыхательные трубки в гробах.

На сегодняшний день страх быть погребенным заживо никак не связан с реальными угрозами, а скорее перерос в некий страх пыток.

Фобофобия

Фобофобия – это страх перед приобретением фобий Фото: Freepik

Что это: страх перед приобретением фобий.

Фобофобия – это боязнь самого страха или же боязнь появления страха. Зачастую фобофобия диагностируется и лечится как часть тревожного расстройства. Этот вид фобии может возникать в результате внутренних стрессов и тревожности, связанных с пережитым травмирующим опытом.

Клинический страх перед страхом может оказывать сильное влияние на повседневный процесс принятия решений.

Эксперты говорят, что причиной фобофобии может стать тяжелая реакция, вызванная страхом, которая могла повлечь за собой рвоту или затрудненное дыхание. Человек может бояться снова пережить подобную реакцию.

Избегание всех возможных триггеров из-за того, насколько вы боитесь панической реакции вашего тела, является одним из примеров фобофобного поведения.

Филофобия

Филофобия – это боязнь влюбиться Фото: Getty

Что это: боязнь влюбиться

Филофобия – это боязнь не только влюбляться, но также иметь привязанность к любому другому человеку.

Симптомы этого вида фобии разнятся от человека к человеку, но у многих людей с филофобией обычно отсутствуют интимные отношения и присутствует постоянное чувство беспокойства. При мысли об отношениях у человека может учащаться сердцебиение и дыхание, а также могут начаться приступы паники и тревоги.

Страх влюбленности может иметь множество причин, среди которых выделяют травмирующий опыт в прошлом, культурный опыт (давление общества) и страх быть отвергнутым.