Чи можна боятися страху: 10 фобій, про які ви ніколи не чули

Вчені склали список фобій, які іноді схожі на вигадку, але є вельми реальними страхами людей.

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Фокус зібрав список одних із найрідкісніших фобій людей, серед яких — страх "підхопити" одну з фобій і навіть патологічний острах кохання.

Гаптофобія

Гаптофобія — це хвороблива боязнь дотиків Фото: SciTechDaily

Що це: хворобливий острах дотиків.

Термін походить від грецьких слів, що означають "дотик" і "страх". Часто гаптофобія спостерігається за ОКР (обсесивно-компульсивного розладу).

Фобія проявляється як страх стороннього вторгнення або забруднення, який поширюється навіть на близьких людей людини, що страждає на гаптофобію. Іншими словами, гаптофобія — це гіпертрофоване прагнення людини "захистити" свій особистий простір.

Ця фобія належить до списку тих, що рідко зустрічаються.

Дорафобія

Дорафобія — це страх доторкнутися до шкіри або хутра тварини Фото: Museum of Natural History, Smithsonian Institution/ Science

Що це: страх доторкнутися до шкіри або хутра тварини.

Уперше слово, що позначає цей стан, з'явилося наприкінці XIX століття. Тоді піонер американської психологічної науки Гренвілл Стенлі Голл вивчив 111 "добре розвинених випадків" дорафобії.

Зазначається, що дорафобія належить до класу фобій, які називаються зоофобіями. Цей клас об'єднує фобії, які так чи інакше пов'язані з тваринами.

Ця фобія полягає в боязні обрости волоссям після дотику до шкури тварини, хутра або шкіри тварин.

Найчастіше для людей, які страждають на цей вид фобії, немає різниці — доторкатимуться вони до хутра живої тварини або ж до шуби, яка висить на вішалці в магазині.

Монофобія

Монофобія — це страх залишитися на самоті Фото: Unsplash

Що це: Хворобливий страх залишитися на самоті.

Термін походить від грецького слова, яке означає "пустеля". Монофобія є страхом ізоляції, самотності.

Люди з монофобією можуть розуміти, що фізично вони перебувають у безпеці, але все одно боятимуться незнайомців або ж потрапити в ситуацію і не матимуть жодної допомоги. Загалом, люди з монофобією часто бояться опинитися в непередбачуваній ситуації без можливості покликати на допомогу.

Існують різні ступені монофобії: одним людям потрібен конкретний співрозмовник, іншим потрібно, щоб в одній кімнаті перебувала ще одна людина, а третім потрібно, щоб хтось був у будинку.

Ергофобія

Ергофобія — це відраза до роботи Фото: Getty Images

Що це: страх чи відраза до роботи.

Ергофобія — це сильний страх, пов'язаний із роботою. Сюди може входити страх знайти або втратити роботу, а також страх перед конкретними завданнями на робочому місці.

Ця фобія часто поєднується із соціофобією або тривогою з приводу продуктивності. Ергофобія включає страх не виконати поставлене завдання, публічні виступи на роботі, занепокоєння щодо власної продуктивності, страх спілкування з колегами та страх емоційних, психологічних або фізичних травм на роботі.

Водночас медична спільнота не визнає патологічної природи ергофобії, тому офіційного лікування для неї не існує.

Гіпнофобія

Гіпнофобія — це страх перед сном Фото: Getty Images

Що це: хворобливий страх перед сном

Люди з гіпнофобією відчувають ірраціональний страх перед сном. Це одна з найбільш болісних і виснажливих фобій, оскільки людині доводиться стикатися з її наслідками щодня. Сон же є невід'ємною частиною нормальної життєдіяльності людини.

За словами експертів, гіпнофобія може з'явитися внаслідок травматичного дитячого досвіду, але це не завжди є причиною. Річ у тім, що фобії також можуть бути успадковані як соціально набуті переконання від людей або середовища, в якому росте дитина.

Бронтофобія

Бронтофобія — це страх грози Фото: NASA

Що це: неконтрольований страх грози.

Бронтофобія — це ненормальний і постійний страх перед громом, який викликає надмірне занепокоєння, хоча хворі усвідомлюють, що сам грім не становить для них загрози. Перебуваючи на вулиці під час грози, вони можуть відчувати надмірне занепокоєння. У приміщенні ж люди ховаються під ліжками або столами, а також за іншими меблями.

Ця фобія може супроводжуватися такими симптомами як тремтіння, нудота, пітливість, панічні реакції, прискорене серцебиття.

Але є й інші реакції, які унікальні для бронтофобії. Наприклад, люди з цією фобією зазвичай шукають підтримки серед інших людей, тому що на самоті симптоми можуть погіршуватися.

Какоррафіофобія

Какоррафіофобія — це страх зазнати невдачі Фото: pexels.com

Що це: патологічний страх зазнати невдачі.

Какоррафіофобія — це стійкий та ірраціональний страх перед невдачею. У клінічних випадках цей страх досягає настільки високого рівня, що не дає змоги людям взагалі що-небудь робити.

За словами експертів, какоррафіофобія — це крайній ступінь тих побоювань, які відчувають усі люди, коли вирішують зайнятися чимось новим. Зокрема, це сумніви, невпевненість у собі, тривога з приводу своїх можливостей і страх.

Люди з цією фобією не можуть контролювати свою тривогу, у крайніх випадках це призводить до повномасштабних панічних атак. Тоді люди переходять у стан "бий або біжи" — через викид адреналіну.

Тафефобія

Тафефобія — це страх бути похованим живцем Фото: Getty Images

Що це: страх бути похованим живцем.

Тафефобія — це острах бути похованим живцем унаслідок медичної помилки або будь-яких інших чинників.

Річ у тім, що до появи сучасної медицини така фобія мала цілком реальні причини. Протягом усієї історії було достатньо випадків, коли людей помилково ховали живцем.

Цей страх був настільки високим, що люди з високими статками навіть вживали деяких запобіжних заходів: наприклад, замовляли скляні кришки трун, дзвіночки для сигналів з-під землі, а також закріплювали дихальні трубки в трунах.

На сьогодні страх бути похованим живцем жодним чином не пов'язаний із реальними погрозами, а скоріше переріс у якийсь страх тортур.

Фобофобія

Фобофобія — це страх перед набуттям фобій Фото: Freepik

Що це: страх перед набуттям фобій.

Фобофобія — це острах самого страху або ж страх появи страху. Найчастіше фобофобію діагностують і лікують як частину тривожного розладу. Цей вид фобії може виникати внаслідок внутрішніх стресів і тривожності, пов'язаних із пережитим травмувальним досвідом.

Клінічний страх перед страхом може чинити сильний вплив на повсякденний процес ухвалення рішень.

Експерти кажуть, що причиною фобофобії може стати важка реакція, викликана страхом, яка могла спричинити блювоту або утруднене дихання. Людина може боятися знову пережити подібну реакцію.

Уникнення всіх можливих тригерів через те, наскільки ви боїтеся панічної реакції вашого тіла, є одним із прикладів фобофобної поведінки.

Філофобія

Філофобія — це боязнь закохатися Фото: Getty

Що це: острах закохатися

Філофобія — це страх не тільки закохуватися, а й також мати прихильність до будь-якої іншої людини.

Симптоми цього виду фобії різняться від людини до людини, але у багатьох людей з філофобією зазвичай відсутні інтимні стосунки і присутнє постійне відчуття занепокоєння. При думці про стосунки у людини може частішати серцебиття і дихання, а також можуть початися напади паніки та тривоги.

Страх закоханості може мати безліч причин, серед яких виокремлюють травмувальний досвід у минулому, культурний досвід (тиск суспільства) і страх бути відкинутим.