Ученые впервые засняли самые интимные моменты жизни китов: заглянули в "спальню" и "туалет" (видео)

Впервые в истории снято видео того, как карликовые синие киты ищут себе пару в океане и опустошают свой кишечник.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для множества видов, в том числе и самых крупных животных на Земле. Науке не так много известно о жизни морских млекопитающих, в особенности самых крупных китов, но с каждым разом нам удается узнать все больше подробностей, пишет IFLScience.

Удивительные кадры были засняты в водах Тимора-Лешти: ученым впервые в истории наблюдений удалось заснять карликовых синих китов во время самых интимных процессов — когда они ищут себе пару в огромном океане и опорожняют кишечник. По словам авторов исследования, уникальные кадры, по сути, стали апогеем десятилетнего проекта гражданской науки в регионе.

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Карликовые синие киты (Balaenoptera musculus brevicauda) — тропический подвид синих китов. Представители этого вида в длину примерно на 10 метров меньше самых крупных животных в мире, при этом они все еще являются одними из крупнейших существ планеты, достигая в длину около 124 метров. Их привлекает эта часть света, потому что они совершают ежегодную миграцию между южной Австралией и морем Банда, совершая веселое путешествие длиной 5000 километров через воды Тимора-Лешти.

Несмотря на огромные размеры карликовых синих китов, науки относительно мало известно об их репродуктивном поведении, а также поведении при отелах, что делает любое наблюдение важным. По словам руководителя исследования, морского эколога из университета Чарльза Дарвина Карен Эдивейн, воды Тимора-Лешти представляют научный интерес, так как именно здесь ученым удалось наблюдать за новорожденными китами, кормящими самками, а также "влюбленными" парочками, находящимися в процессе ухаживания.

В результате ученым удалось узнать больше о крупнейшем и одном из самых скрытных животных в океане. Исследователям удалось запечатлеть кадры брачного ухаживания. Но даже это еще не все. С помощью дрона ученым также удалось запечатлеть один из биологических процессов гигантов — опорожнение кишечника.

Видео опорожнения кишечника может показаться не столь захватывающим, однако ученые говорят, что это не так — во-первых, оно позволяет лучше понять биологию китов, а, во-вторых, доказывает, что карликовые синие киты питаются в водах Тимора-Лешти.

Отметим, что исследовательский проект стартовал в 2014 году и за это время ученые обнаружили более 2700 синих китов в водах Тимора-Лешти. Это позволило команде отследить их миграцию вдоль северного побережья страны.

Ранее Фокус писал о том, что в океане найден самый крохотный синий кит: никто не знает, где они рождаются.