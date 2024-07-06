В океане найден самый крохотный синий кит: никто не знает, где они рождаются (видео)

Ученым и ранее доводилось наблюдать за детенышами карликовых синих китов, однако размеры этого животного удивили ученых.

Related video

Крохотный детеныш карликового синего кита (Balaenoptera musculus brevicauda) был заснят пилотом-корректировщиком Тиффани Кляйн, которая пилотировала дрон, пролетающий над тропическими водами у побережья Нингалу на северо-западе Австралии, в рамках проекта по наблюдению за карликовыми синими китами. Размеры детеныша были настолько миниатюрными, что ученые полагают — им удалось заснять самого молодого карликового синего кита, когда-либо замеченного исследователями, пишет Science Alert.

В рамках проекта ученые из Австралийского института морских наук (AIMS) и Центра изучения китов намеревались пометить карликовых синих китов с помощью спутника, чтобы узнать больше об их миграционных путях, районах нагула и местах размножения. Отметим, что этот подвид синего кита сегодня находится под угрозой исчезновения, однако науке мало известно об их жизни.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Карликовые синие киты во время миграции проходят через теплые воды Нингалу во время миграции на север из каньона Перт на юго-западе Западной Австралии, далее следуют через тропики и в конце концов достигают моря Банда в восточной Индонезии.

Мать карликового синего кита и ее детеныш, которому, возможно, всего несколько недель Фото: Ningaloo Aviation/Tiffany Klein

Мониторинг за этим подвидом синих китов начался в 1999 году, когда на самом южном конце маршрута ученым удалось заметить самок с телятами. Но ранее ученым никогда не доводилось встречать столь крошечных китов. Как правило, тела детенышей составляли половину тела матери, но на этот раз длина тела малыша достигала лишь 6-7 метров, что трое меньше тела матери.

По словам руководителя проекта, эколога Мишель Тумс из AIMS, до сих пор ученым точно неизвестно, где рождаются карликовые синие киты. Но ученые предполагают, что это происходит в Индийском океане — именно здесь киты размножаются и производят на свет потомство. Этот процесс происходит в конце миграции китов на север у побережья западной Австралии и в индонезийских водах.

Тем не менее размер детеныша, замеченного в австралийских водах, и его близость к Нингалу позволяют предположить, что китенок появился на свет где-то ближе к ключевым местам кормления китов в каньоне Перт.

По словам Тумс, исследователи полагают, что карликовые синие киты, вероятно, могут родить телят вскоре после того, как покидают свои кормовые угодья.

Считается, что карликовые синие киты отделились от своих родственников антарктических синих китов (Balaenoptera musculus intermedia) около 20 000 лет назад, когда их вытеснило на север расширение морского льда во время последнего ледникового максимума. Позже, когда лед отступил, эта небольшая группа осталась "в своем новом доме", что и стало причиной их особого происхождения и низкого генетического разнообразия.

Ранее Фокус писал о том, как самому большому животному на Земле удалось пережить геноцид.