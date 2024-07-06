В океані знайдено найкрихітнішого синього кита: ніхто не знає, де вони народжуються (відео)

Вченим і раніше доводилося спостерігати за дитинчатами карликових синіх китів, проте розміри цієї тварини здивували вчених.

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Крихітне дитинча карликового синього кита (Balaenoptera musculus brevicauda) зняла пілот-коректувальник Тіффані Кляйн, яка пілотувала дрон, що пролітав над тропічними водами біля узбережжя Нінгалу на північному заході Австралії, в рамках проєкту зі спостереження за карликовими синіми китами. Розміри дитинчати були настільки мініатюрними, що вчені вважають — їм вдалося зняти наймолодшого карликового синього кита, коли-небудь поміченого дослідниками, пише Science Alert.

У рамках проєкту вчені з Австралійського інституту морських наук (AIMS) і Центру вивчення китів мали намір позначити карликових синіх китів за допомогою супутника, щоб дізнатися більше про їхні міграційні шляхи, райони нагулу і місця розмноження. Зазначимо, що цей підвид синього кита сьогодні перебуває під загрозою зникнення, проте науці мало відомо про їхнє життя.

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Карликові сині кити під час міграції проходять через теплі води Нінгалу під час міграції на північ з каньйону Перт на південному заході Західної Австралії, далі слідують через тропіки і врешті-решт досягають моря Банда в східній Індонезії.

Мати карликового синього кита та її дитинча, якому, можливо, лише кілька тижнів Фото: Ningaloo Aviation/Tiffany Klein

Моніторинг за цим підвидом синіх китів розпочався 1999 року, коли на найпівденнішому кінці маршруту вченим вдалося помітити самок із телятами. Але раніше вченим ніколи не доводилося зустрічати настільки крихітних китів. Зазвичай тіла дитинчат становили половину тіла матері, але цього разу довжина тіла малюка сягала лише 6-7 метрів, що втричі менше за тіло матері.

За словами керівника проєкту, еколога Мішель Тумс з AIMS, досі вченим точно невідомо, де народжуються карликові сині кити. Але вчені припускають, що це відбувається в Індійському океані — саме тут кити розмножуються і народжують на світ потомство. Цей процес відбувається наприкінці міграції китів на північ біля узбережжя західної Австралії та в індонезійських водах.

Проте розмір дитинчати, поміченого в австралійських водах, і його близькість до Нінгалу дають змогу припустити, що кит з'явився на світ десь ближче до ключових місць годування китів у каньйоні Перт.

За словами Тумс, дослідники вважають, що карликові сині кити, ймовірно, можуть народити телят незабаром після того, як залишають свої кормові угіддя.

Вважається, що карликові сині кити відокремилися від своїх родичів антарктичних синіх китів (Balaenoptera musculus intermedia) близько 20 000 років тому, коли їх витіснило на північ розширення морського льоду під час останнього льодовикового максимуму. Пізніше, коли крига відступила, ця невелика група залишилася "у своєму новому домі", що і стало причиною їхнього особливого походження і низького генетичного різноманіття.

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