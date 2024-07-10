Сделай сам. Египтолог раскрыл пошаговый рецепт "приготовления" мумии (видео)

Эксперт перечислили все этапы бальзамирования, которые применялись в Древнем Египте.

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Египтолог Крис Наунтон объяснил процесс мумификации в Древнем Египте, который представлял собой тщательно продуманную практику. Она была направлена на сохранение тела для загробной жизни, пишет Ancient Origins.

Согласно верованиям древних египтян, сохранность тела усопшего напрямую влияла на его успешный переход в загробную жизнь. Сложная процедура сохранения тела умершего включала в себя несколько этапов.

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"В первую очередь извлекали мозг умершего при помощи инструментов, которые вставлялись через полость рта. В ходе этого процесса удалялись все мягкие ткани черепа", — говорит египтолог.

Далее в нижней левой части туловища древние египтяне делали надрез, через который доставали из тела все важные органы кроме сердца. Его оставляли внутри, так как считалось, что этот орган является вместилищем разума, которое понадобится для загробной жизни.

Извлеченные органы размещались в отдельных канопах или ритуальных сосудах, каждый из которых был связан с сыновьями Гора. Они были призваны защищать эти жизненно важные органы.

После этого тело покойника очищалось с помощью пальмового вина. Впоследствии тело высушивалось при использовании натриевой соли, которая крайне эффективно обезвоживала организм. Также соль предотвращала рост бактерий и последующее разложение тела. Такой процесс сушки длился около 70 дней.

Достаточно высохшее тело смазывали ароматными маслами и смолами, чтобы убрать любые неприятные запахи и запечатать сохранившуюся плоть. На последнем этапе мумификации тела обертывали льняными бинтами. Они не только защищали тело, но и позволяли оставлять с телом амулеты и украшения. Такие артефакты также были крайне важны для загробной жизни.

После завершения всех приготовлений, мумии помещали украшенный саркофаг и торжественно хоронили.

Такие старания гарантировали то, что покойный будет хорошо подготовлен к блаженной вечности.

Напомним, самые древние мумии не имеют отношения к Египту. Когда речь идет о мумиях, то первыми на ум приходят египтяне. Однако, они были не первыми, кто понял, как сохранить умерших от разложения.