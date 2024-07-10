Зроби сам. Єгиптолог розкрив покроковий рецепт "приготування" мумії (відео)

Експерт перерахували всі етапи бальзамування, які застосовувалися в Стародавньому Єгипті.

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Єгиптолог Кріс Наунтон пояснив процес муміфікації в Стародавньому Єгипті, який являв собою ретельно продуману практику. Вона була спрямована на збереження тіла для загробного життя, пише Ancient Origins.

Згідно з віруваннями стародавніх єгиптян, збереження тіла покійного безпосередньо впливало на його успішний перехід у загробне життя. Складна процедура збереження тіла померлого містила в собі кілька етапів.

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"Насамперед витягували мозок померлого за допомогою інструментів, які вставлялися через порожнину рота. Під час цього процесу видаляли всі м'які тканини черепа", — каже єгиптолог.

Далі в нижній лівій частині тулуба стародавні єгиптяни робили надріз, через який діставали з тіла всі важливі органи, крім серця. Його залишали всередині, бо вважалося, що цей орган є вмістилищем розуму, яке знадобиться для загробного життя.

Витягнуті органи розміщувалися в окремих канопах або ритуальних посудинах, кожна з яких була пов'язана із синами Гора. Вони були покликані захищати ці життєво важливі органи.

Після цього тіло небіжчика очищали за допомогою пальмового вина. Згодом тіло висушували за використання натрієвої солі, яка вкрай ефективно зневоднювала організм. Також сіль запобігала росту бактерій і подальшому розкладанню тіла. Такий процес сушіння тривав близько 70 днів.

Досить висохле тіло змащували ароматними оліями і смолами, щоб прибрати будь-які неприємні запахи і запечатати збережену плоть. На останньому етапі муміфікації тіла обгортали лляними бинтами. Вони не тільки захищали тіло, а й давали змогу залишати з тілом амулети та прикраси. Такі артефакти також були вкрай важливими для загробного життя.

Після завершення всіх приготувань, мумії поміщали в прикрашений саркофаг і урочисто ховали.

Такі старання гарантували те, що покійний буде добре підготовлений до блаженної вічності.

Нагадаємо, найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Коли йдеться про мумії, то першими на думку спадають єгиптяни. Однак, вони були не першими, хто зрозумів, як зберегти померлих від розкладання.