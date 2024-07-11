Олимпийские игры для девушек: почему участие в Герейских играх не каралось смертью

Так же как каждые 4 года проходили Олимпийские игры, в Древней Греции проводили и другие соревнования, предназначенные для молодых девушек. Они были посвящены Гере, богине брака.

Related video

Каждые четыре года в Древней Греции молодые мужчины отправлялись в Олимпию, чтобы почтить Зевса Олимпийскими играми. Существуют свидетельства, что такие соревнования, известные как Гереи, проводили и для молодых девушек, пишет History.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В Герейских играх, посвященных Гери, участницы соревновались в беге, разделенные на три возрастные категории. Победители получали короны из оливковых листьев и часть принесенной в жертву коровы. Хотя доказательств немного, ученые предполагают, что это мог быть ритуал добрачной инициации.

"Я думаю, что Гереи, вероятно, является социальным обрядом, — говорит Нэнси Сервинт, профессор древнего искусства и археологии в Университете штата Аризона, — Это переход от детства к готовности к браку".

Это событие, вероятно, служило социальным вступлением незамужних девушек во взрослую жизнь.

Гереи описал Павсаний, географ II в. н. э., который отметил, что их происхождение древнее и связано с Гипподамеей, мифологической царицей. Статуи 520 г. до н. э. — 68 г. н. э., на которых изображены девушки-бегунки в специфическом наряде, свидетельствуют об источнике истории этого мероприятия.

Уникальный костюм участниц Герейских игр — короткая туника, открывающая правое плечо и грудь, которую обычно носят мужчины для тяжелых видов деятельности, указывает на его важность.

"Переодевание всегда является частью фестивалей инициации", — отмечает Сервинт, подчеркивая глубокое социальное значение этого мероприятия для девушек, которые, вероятно, выходили замуж до середины своего подросткового возраста.

Томас Ф. Скенлон, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, отмечает, что Гера была богиней брака. Это в свою очередь выделяет цель Герейских игр — обеспечить участницам хороший брак. Скенлон считает, что в мероприятии участвовали спортсменки со всей Греции, как и на Олимпийских играх, где соревновались только мужчины, хотя считается, что зрителями были только женщины и девушки.

Несмотря на ограниченность доказательств по сравнению с Олимпийскими играми, Скенлон утверждает, что это типично для девичьих фестивалей, которые авторы-мужчины считали менее значимыми. Были и другие местные соревнования для незамужних девушек, особенно после Римской империи. В Спарте девушки участвовали в гонках, а надпись в Дельфах чествует дочерей за их спортивные победы.

Спартанская принцесса Киниска стала первой известной женщиной-спонсором колесницы, которая победила на Олимпийских играх, увековечив свою победу статуей Фото: Вікіпедія

В Древней Греции замужним женщинам вообще не было места в спорте, за исключением тренировок по верховой езде. Состоятельные женщины могли спонсировать колесницы, что позволяло им "выигрывать" олимпийские соревнования. Спартанская принцесса Киниска стала первой известной женщиной-спонсором колесницы, которая победила на Олимпийских играх, увековечив свою победу статуей.

Важно

Спрятали божество в канализации: в Болгарии нашли вестника олимпийцев (фото)

Хотя женщины не могли участвовать в Олимпийских играх, Павсаний упоминает, что незамужние девушки и жрицы Деметры могли. Однако замужним женщинам грозила смерть, если их поймают, хотя такое наказание никогда не выполнялось.

Ранее Фокус писал о находках из древнеримского форта Магна, расположенном в Англии. Исследователи обнаружили многочисленные артефакты, которые свидетельствуют как о военной, так и гражданской жизни в этом месте.

А также мы рассказывали о золотом поясе средневекового властителя, найденном в Турции. Исследователи не обнародовали артефакт в течение целых 22 лет, пряча его в хранилище.