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Технологии и наука

Олимпийские игры для девушек: почему участие в Герейских играх не каралось смертью

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Фото: Википедия | Бронзовая статуя бегущей девушки, прибл. 560 год до нашей эры

Так же как каждые 4 года проходили Олимпийские игры, в Древней Греции проводили и другие соревнования, предназначенные для молодых девушек. Они были посвящены Гере, богине брака.

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Каждые четыре года в Древней Греции молодые мужчины отправлялись в Олимпию, чтобы почтить Зевса Олимпийскими играми. Существуют свидетельства, что такие соревнования, известные как Гереи, проводили и для молодых девушек, пишет History.

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В Герейских играх, посвященных Гери, участницы соревновались в беге, разделенные на три возрастные категории. Победители получали короны из оливковых листьев и часть принесенной в жертву коровы. Хотя доказательств немного, ученые предполагают, что это мог быть ритуал добрачной инициации.

"Я думаю, что Гереи, вероятно, является социальным обрядом, — говорит Нэнси Сервинт, профессор древнего искусства и археологии в Университете штата Аризона, — Это переход от детства к готовности к браку".

Это событие, вероятно, служило социальным вступлением незамужних девушек во взрослую жизнь.

Гереи описал Павсаний, географ II в. н. э., который отметил, что их происхождение древнее и связано с Гипподамеей, мифологической царицей. Статуи 520 г. до н. э. — 68 г. н. э., на которых изображены девушки-бегунки в специфическом наряде, свидетельствуют об источнике истории этого мероприятия.

Уникальный костюм участниц Герейских игр — короткая туника, открывающая правое плечо и грудь, которую обычно носят мужчины для тяжелых видов деятельности, указывает на его важность.

"Переодевание всегда является частью фестивалей инициации", — отмечает Сервинт, подчеркивая глубокое социальное значение этого мероприятия для девушек, которые, вероятно, выходили замуж до середины своего подросткового возраста.

Томас Ф. Скенлон, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, отмечает, что Гера была богиней брака. Это в свою очередь выделяет цель Герейских игр — обеспечить участницам хороший брак. Скенлон считает, что в мероприятии участвовали спортсменки со всей Греции, как и на Олимпийских играх, где соревновались только мужчины, хотя считается, что зрителями были только женщины и девушки.

Несмотря на ограниченность доказательств по сравнению с Олимпийскими играми, Скенлон утверждает, что это типично для девичьих фестивалей, которые авторы-мужчины считали менее значимыми. Были и другие местные соревнования для незамужних девушек, особенно после Римской империи. В Спарте девушки участвовали в гонках, а надпись в Дельфах чествует дочерей за их спортивные победы.

Гереи, Герейские игры, соревнования, девушки, Греция, античность, бег, женщины, спорт, античность, жизнь, событие, фестиваль, колесницы, гонки, брак, Гера, богиня Fullscreen
Спартанская принцесса Киниска стала первой известной женщиной-спонсором колесницы, которая победила на Олимпийских играх, увековечив свою победу статуей
Фото: Вікіпедія

В Древней Греции замужним женщинам вообще не было места в спорте, за исключением тренировок по верховой езде. Состоятельные женщины могли спонсировать колесницы, что позволяло им "выигрывать" олимпийские соревнования. Спартанская принцесса Киниска стала первой известной женщиной-спонсором колесницы, которая победила на Олимпийских играх, увековечив свою победу статуей.

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Хотя женщины не могли участвовать в Олимпийских играх, Павсаний упоминает, что незамужние девушки и жрицы Деметры могли. Однако замужним женщинам грозила смерть, если их поймают, хотя такое наказание никогда не выполнялось.

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