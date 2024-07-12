Пернатые экстремалы. Некоторые птицы специально летят навстречу ураганам: зачем им это

Исследователи обнаружили, что один вид морских птиц научился использовать безумную силу ураганов в собственных целях.

Related video

Исследователи предупреждают, что в условиях климатического кризиса ураганы на планете, вероятно, станут еще более экстремальными. Однако эта новость опечалила не всех — один отважный вид морских птиц, похоже, научился использовать безумную силу ураганов. Птицы буквально выискивают штормы в океане, чтобы оседлать их ради собственной выгоды, пишет New Alas.

Исследователи отмечают, что такое поведение птиц наблюдалось впервые и теперь ученые задаются вопросом, насколько оно распространено в их мире. В октябре прошлого года ученые заметили полосатого буревестника, который отправился в путешествие длиной 1130 километров во время тайфуна — его маршрут подробно отслеживался с помощью GPS-трекера.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ранее ученые полагали, что шторм просто застал птицу врасплох и она попросту не смогла избежать сильного ветра, который отбросил буревестника на высоту 4500 метров выше ее обычной высоты полета. Однако новое исследование под руководством Океанографического института Вудс-Хоул теперь опровергает эту гипотезу: ученые считают, что буревестники напротив — летят навстречу ураганам.

Первоначальные исследования показали, что морские птицы либо облетают циклоны, либо ищут убежища в спокойном глазу шторма. Но это, похоже, не касается буревестников размером с голубя (Pterodroma Deserta): результаты наблюдений показывают, что одна треть из них следовала за циклоном в течение нескольких дней, преодолевая тысячи километров.

По словам ведущего автора исследования Франческо Вентуры, буревестники, гнездящиеся на португальском острове Буджо, недалеко от западной части Северной Африки, проведут две недели в море в поисках пищи — это путешествие туда и обратно составляет около 12 000 км через Атлантический океан. Но поскольку они не могут нырять так глубоко, им, как правило, приходится ждать до ночи, чтобы рыба, кальмары и ракообразные появились ближе к поверхности воды. И здесь в игру вступают ураганы.

В ходе исследования ученые сопоставили местонахождение птиц с усиливающимися штормовыми условиями, в том числе волнами высотой до 8 метров и скоростью ветра до 100 км/час. Результаты показывают, что при сильном ветре птицы снизили путевую скорость, вероятно, из-за того, что проводили меньше времени в полете, чтобы не повредить крылья. В то же время ураганы, вероятно, обеспечивали благоприятные ветровые условия — в результате ни одна птица не пострадала во время столь экстремального путешествия.

Сильные ветры и бурное море выносят на поверхность более прохладную глубоководную воду, и из-за этого смешивания увеличивается содержание хлорофилла, что увеличивает численность фитопланктона, а вместе с ним и рыб, кальмаров и ракообразных, которые им питаются. Таким образом буревестники буквально получают "шведский стол" из морепродуктов, а значит тратят существенно меньше времени и энергии на поиск пищи.

По словам Вентуры, несмотря на то, что штормы, как правило, считаются разрушительными, особенно в прибрежных районах, они также способны помогать буревестникам в поисках пищи при меньших затратах энергии.

Впервые зафиксировано такое коллективное поведение при штормовом серфинге, и это большая победа для ученых, которые долгое время пытались изучить, как ураганы и другие сильные погодные фронты влияют на птиц в море.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самого старого в мире глупыша на необитаемом острове.