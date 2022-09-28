Ветеран морей. Ученые обнаружили самого старого в мире глупыша на необитаемом острове

Определить точный возраст птицы помогло пронумерованное кольцо на его лапке.

Related video

Не смотря на свое название глупыши очень сообразительны и трудолюбивы. Они являются родственниками массивных альбатросов и буревестников, однако больше похожи на морских чаек, пишет Daily Mail.

Эти птицы гнездятся на скалистых краях утесов и имеют своеобразные "трубочки" на ключе, которые позволяют им отфильтровывать соль из морской воды. Как и большинство морских птиц, глупыши поздно взрослеют и впервые размножаются в возрасте от 6 до 12 лет.

К слову, орнитологи считают, что эти птицы весьма сентиментальны и часто возвращаются в родные пенаты — места гнездования, где появились на свет. По предварительным данным, представители этого вида в среднем живут до 30 лет. Однако бытует мнение, что они могут до жить и до 60, правда, никаких подтверждений таким предположениям нет.

[ + – ] Глупыши впервые размножаются в возрасте от 6 до 12 лет. Фото: BTO

В прошлом году ученым удалось запечатлеть, по видимому, саму старую особь этого вида на необитаемом острове Оркнейских островов. Ученые смогли установить точный возраст птицы благодаря кольцеванию — именно этот кусочек метала позволил установить новый рекорд продолжительности жизни глупышей.

Согласно данным полученным с пронумерованного кольца этот птенец глупыша был рожден в 1975 году. Спустя почти полвека его смогли "словить" на острове Эйнхаллоу. Это событие произошло 5 июня прошлого года. Тогда глупышу было ровно 45 лет 9 месяцев и 12 дней. Если птица все еще жива, тогда ему уже 47 лет. Так или иначе, однако этот глупыш стал самым старым представителем своего вида.

Отметим, что сегодня существует два живых вида глупышей — северные и южные глупыши. Первые обитают в океанах Северного полушария, а вторые сосредотачиваются вблизи Антарктиды и Южного океана. Самый старый в мире глупыш относится к виду северных. Всего около 350 тысяч глупышей размножаются на скалах вдоль береговой линии Великобритании, а зимуют — в море.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали птицу, которая может пролететь более 11 тысяч километров без отдыха.