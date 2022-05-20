Ученые назвали птицу, которая может пролетать более 11 тысяч км без отдыха (фото)

Многие люди хотя бы раз в жизни мечтали иметь крылья, однако птицы не только имеют эту часть тела, но и могут долго летать, причем некоторые без остановок, еды и воды.

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Птицы обладают сверхспособностью, о которой люди могут только мечтать — они могут летать. Способность летать означает возможность быстро передвигаться, а некоторые птицы, например, гуси, известны своими миграциями на расстояние до 2400 км за 24 часа, пишет Grunge.

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Это впечатляющий подвиг, но есть птицы, которые преодолевают гораздо большие расстояния. Так, например, относительно небольшая береговая птица малый веретенник с необычайно длинным клювом совершила самый длительный полет, когда-либо зарегистрированный учеными.

Как отмечают эксперты, веретенники способны преодолевать более 11 тысяч км без остановок. Еще более впечатляющим является тот факт, что веретенники являются активными летунами, то есть их крылья находятся в движении на протяжении всего полета, в отличие от альбатроса.

Невероятные летуны

[ + – ] Специалисты отслеживают этих птиц с 2007 года и выяснили, что они регулярно преодолевают до 11 тысяч км

Некоторые виды веретенников известны тем, что путешествуют из Австралии в Новую Сибирь, в то время как другие мигрируют из Новой Зеландии на Аляску.

Специалисты отслеживают этих птиц с 2007 года и выяснили, что они регулярно преодолевают до 11 тысяч км. Весной эти береговые птицы обитают вдоль плодородных береговых линий, где они находят много пищи среди пляжей и болот. Также весной они откладывают яйца в травянистые гнезда.

В июне или июле они отправляются в долгое путешествие домой, где некоторые останавливаются в Северной и Южной Америке или Северной Африке, чтобы покормиться. Другие и вовсе не останавливаются, тратя на полет 8 дней без отдыха.

Секрет веретенников

[ + – ] У веретенников способ хранения и утилизации жира отличается от многих других существ

Как и большинство перелетных птиц, веретенники обладают невероятными навыками, которые позволяют им ориентироваться в местности. Чтобы совершать такие длительные перелеты, птицы должны хорошо ориентироваться, следить за временем, оценивать расстояние и даже предсказывать погоду. Но самое важное, что они должны сделать перед полетом — набрать достаточное количества жира, который даст им энергию для долгого путешествия.

Важно отметить, что у веретенников способ хранения и утилизации жира отличается от многих других существ. В то время как организм этих птиц сжигает жир, он также производит углекислый газ и воду, которые откладываются в жир. Эта "сверхспособность" позволяет им выживать, не выпивая никакой воды в течение нескольких дней подряд.

Не обошлось без биологии

[ + – ] Тела и крылья веретенников аэродинамичны, а их дыхательная система позволяет им выживать при меньшем количестве кислорода

Тела и крылья веретенников аэродинамичны, а их дыхательная система позволяет им выживать при меньшем количестве кислорода, поскольку они парят над уровнем моря, где кислорода меньше, чем на суше.

Исследования ученых показывают, что перед полетом размер их грудных мышц, сердца и легких увеличивается в два или три раза, в то время как размеры их желудка, печени, кишечника и почек уменьшаются. Эти изменения возвращаются к норме после того, как птицы достигают места назначения.

Более того, эти удивительные существа обладают еще одной способностью, которой, вероятно, хотели бы обладать многие люди — они могут спать во время полета.

Это происходит потому, что их мозг однополушарный, что позволяет им испытывать медленный сон. Это означает, что одна сторона их мозга спит, в то время как другая бодрствует, пока они не доберутся до места назначения.