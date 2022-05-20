Учені назвали птаха, який може пролітати понад 11 тисяч кілометрів без відпочинку (фото)

Багато людей хоча б раз у житті мріяли мати крила, проте птахи не тільки мають цю частину тіла, а й можуть довго літати, причому деякі без зупинок, їжі та води.

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Птахи мають надздатність, про яку люди можуть тільки мріяти — вони можуть літати. Здатність літати означає можливість швидко пересуватися, а деякі птахи, наприклад гуси, відомі своїми міграціями на відстань до 2 400 км за 24 години, пише Grunge.

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Це разючий подвиг, але є птахи, які долають набагато більші відстані. Так, наприклад, відносно невеликий береговий птах малий грицик із надзвичайно довгим дзьобом здійснив найтриваліший політ, коли-небудь зареєстрований ученими.

Як зазначають експерти, грицики здатні долати понад 11 тисяч кілометрів без зупинок. Ще більш разючим є той факт, що грицики є активними літунами, тобто їхні крила перебувають у русі протягом усього польоту, на відміну від альбатроса.

Неймовірні літуни

[ + – ] Фахівці відстежують цих птахів із 2007 року та з'ясували, що вони регулярно долають до 11 тисяч км

Деякі види грициків відомі тим, що подорожують з Австралії до Нового Сибіру, тоді як інші мігрують із Нової Зеландії на Аляску.

Фахівці відстежують цих птахів із 2007 року та з'ясували, що вони регулярно долають до 11 тисяч км. Навесні ці берегові птахи мешкають уздовж родючих берегових ліній, де вони знаходять багато їжі серед пляжів і боліт. Також навесні вони відкладають яйця у трав'янисті гнізда.

У червні чи липні вони вирушають у довгу подорож додому, де деякі зупиняються у Північній і Південній Америці чи Північній Африці, щоб нагодуватись. Інші взагалі не зупиняються, витрачаючи на політ 8 днів без відпочинку.

Секрет грициків

[ + – ] У грициків спосіб зберігання та утилізації жиру відрізняється від багатьох інших істот

Як і більшість перелітних птахів, грицики мають неймовірні навички, які дозволяють їм орієнтуватися в місцевості. Щоб здійснювати такі тривалі перельоти, птахи повинні добре орієнтуватися, стежити за часом, оцінювати відстань і навіть прогнозувати погоду. Але найважливіше, що вони мають зробити перед польотом — набрати достатню кількість жиру, який дасть їм енергію для довгої подорожі.

Важливо, що в грициків спосіб зберігання та утилізації жиру відрізняється від багатьох інших істот. У той час як організм цих птахів спалює жир, він також виробляє вуглекислий газ і воду, які відкладаються у жир. Ця "надздібність" дозволяє їм виживати, не випиваючи жодної води протягом декількох днів поспіль.

Не обійшлося без біології

[ + – ] Тіла та крила грициків аеродинамічні, а їхня дихальна система дозволяє їм виживати при меншій кількості кисню

Тіла та крила грициків аеродинамічні, а їхня дихальна система дозволяє їм виживати при меншій кількості кисню, оскільки вони ширяють над рівнем моря, де кисню менше, ніж на суші.

Дослідження учених показують, що перед польотом розмір їх грудних м'язів, серця і легень збільшується вдвічі-втричі, у той час як розміри їх шлунка, печінки, кишечника та нирок зменшуються. Ці зміни повертаються до норми після того, як птахи досягають місця призначення.

Більше того, ці дивовижні істоти мають ще одну здатність, яку, ймовірно, хотіли б мати багато людей — вони можуть спати під час польоту.

Це відбувається тому, що їхній мозок однопівкульний, що дозволяє їм відчувати повільний сон. Це означає, що одна сторона їхнього мозку спить, у той час як інша не спить, поки вони не дістануться місця призначення.