Ветеран морів. Вчені виявили найстарішого у світі буревісника на безлюдному острові

Визначити точний вік птаха допомогло пронумероване кільце на його лапці.

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Не дивлячись на свою назву буревісники дуже кмітливі та працьовиті. Вони є родичами масивних альбатросів, проте більше схожі на морські чайки, пише Daily Mail.

Ці птахи гніздяться на скелястих краях стрімчаків і мають своєрідні "трубочки" на дзьобі, які дозволяють їм відфільтровувати сіль із морської води. Як і більшість морських птахів, буревісники пізно дорослішають і вперше розмножуються у віці від 6 до 12 років.

До речі, орнітологи вважають, що ці птахи дуже сентиментальні і часто повертаються у рідні пенати — місць гніздування, де з'явилися на світ. За попередніми даними, представники цього виду в середньому мешкають до 30 років. Однак існує думка, що вони можуть дожити і до 60, щоправда, жодних підтверджень таких припущень немає.

[ + – ] Буревісники вперше розмножуються у віці від 6 до 12 років Фото: глупыши

Минулого року вченим вдалося зобразити, мабуть, найстарішу особину цього виду на безлюдному острові Оркнейських островів. Вчені змогли встановити точний вік птаха завдяки кільцю — саме цей шматочок металу дозволив встановити новий рекорд тривалості життя буревісників.

Згідно з даними отриманими з пронумерованого кільця це пташеня буревісника народжене в 1975 році. Через майже півстоліття його змогли "зловити" на острові Ейнхаллоу. Ця подія сталася 5 червня минулого року. Тоді буревіснику було рівно 45 років 9 місяців і 12 днів. Якщо птах досі живий, тоді йому вже 47 років. Так чи інакше, проте цей буревісник став найстарішим представником свого виду.

Зазначимо, що сьогодні існує два живі види буревісників — північні та південні. Перші мешкають в океанах Північної півкулі, а другі зосереджуються поблизу Антарктиди та Південного океану. Найстаріший у світі буревісник належить до виду північних. Загалом близько 350 тисяч буревісників розмножуються на скелях вздовж берегової лінії Великобританії, а зимують у морі.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали птаха, який може пролетіти понад 11 тисяч кілометрів без відпочинку.