Загадка Вселенной: галактики давно могли умереть, выяснилось почему этого не произошло

Если бы галактики не контролировали свой рост, то Вселенная старела бы гораздо быстрее и везде были бы только галактики-зомби.

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Ученые пришли к выводу, что галактики избегают ранней смерти, потому что у них есть "сердце и легкие", которые регулируют их "дыхание" и не позволяют им выйти из-под контроля. Если бы этого не происходило, то Вселенная становилась старше быстрее, чем сейчас. В таком случае космос был бы наполнен галактиками-зомби, состоящими из мертвых и умирающих звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

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Авторы исследования занялись изучением одной из самых больших загадок: почему галактики не такие огромные, как ожидалось. Вероятно, есть какой-то механизм, который ограничивает количество газа в галактике, из которого возникают новые звезды. Получается есть механизм, который не позволяет галактикам бесконтрольно расти.

Ученые считают, что смогли разгадать эту загадку. Они предполагают, что галактики на самом деле могут контролировать скорость своего роста с помощью своего "дыхания". Астрономы сравнили сверхмассивную черную дыру в центре галактики с ее сердцем, а две сверхзвуковые струи газа и излучения, выходящие из окрестностей черной дыры, с дыхательными путями, питающими легкие.

На иллюстрации показаны струи газа, исходящие из сверхмассивной черной дыры в центре галактики Фото: phys.org

Импульсы от черной дыры или "сердца" могут привести к тому, что ударные волны от струй колеблются вперед и назад вдоль обеих осей струи, подобно тому, как диафрагма в теле человека движется вверх и вниз внутри грудной полости, надувая и сдувая легкие.

По словам ученых, это может привести к тому, что энергия струй передается в окружающую галактику, так же, как человек выдыхает теплый воздух. Это приводит к замедление накопления газа в галактике, из которого рождаются новые звезды. Таким образом замедляется рост галактики.

Ученые создали моделирование, в котором черная дыра пульсирует как сердце, а ее струи находятся под высоким давлением. Из-за этого струи посылали сверхзвуковые звуковые волны, похожие на рябь на поверхности воды в озере.

По словам ученых, струи под влиянием очень большого давления эффективно расширялись, "как легкие, наполненные воздухом". При этом они передали волны в окружающую галактику в виде серии пульсаций, которые, подавляли рост галактики.

Авторы пришли к к выводу, что продолжительность жизни галактики можно продлить с помощью ее "сердца и легких". Сверхмассивная черная дыра помогает сдерживать ее рост и ограничивает количество газа, из которого возникают новые звезды на самой ранней стадии эволюции галактики. Таким образом это помогло создать галактики такими, какими мы их видим сегодня. Если бы этого не произошло, то у галактик давно закончился бы газ для появления новых звезд и они стали бы похожи на космических зомби, наполненных старыми и умирающими звездами.

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