Загадка Всесвіту: галактики давно могли померти, з'ясувалося чому цього не сталося

Якби галактики не контролювали свій ріст, то Всесвіт старів би набагато швидше і скрізь були б тільки галактики-зомбі.

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Учені дійшли висновку, що галактики уникають ранньої смерті, тому що в них є "серце і легені", які регулюють їхнє "дихання" і не дозволяють їм вийти з-під контролю. Якби цього не відбувалося, то Всесвіт ставав старішим швидше, ніж зараз. У такому разі космос був би наповнений галактиками-зомбі, що складаються з мертвих і вмираючих зірок. Результати дослідження опубліковані в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

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Автори дослідження зайнялися вивченням однієї з найбільших загадок: чому галактики не такі величезні, як очікувалося. Ймовірно, є якийсь механізм, який обмежує кількість газу в галактиці, з якого виникають нові зірки. Виходить, є механізм, який не дозволяє галактикам безконтрольно рости.

Учені вважають, що змогли розгадати цю загадку. Вони припускають, що галактики насправді можуть контролювати швидкість свого зростання за допомогою свого "дихання". Астрономи порівняли надмасивну чорну діру в центрі галактики з її серцем, а два надзвукові струмені газу і випромінювання, що виходять з околиць чорної діри, з дихальними шляхами, що живлять легені.

На ілюстрації показано струмені газу, що виходять із надмасивної чорної діри в центрі галактики Фото: phys.org

Імпульси від чорної діри або "серця" можуть призвести до того, що ударні хвилі від струменів коливаються вперед і назад уздовж обох осей струменя, подібно до того, як діафрагма в тілі людини рухається вгору й вниз усередині грудної порожнини, надуваючи й здуваючи легені.

За словами вчених, це може призвести до того, що енергія струменів передається в навколишню галактику, так само, як людина видихає тепле повітря. Це призводить до уповільнення накопичення газу в галактиці, з якого народжуються нові зірки. Таким чином сповільнюється зростання галактики.

Учені створили моделювання, в якому чорна діра пульсує як серце, а її струмені перебувають під високим тиском. Через це струмені посилали надзвукові звукові хвилі, схожі на брижі на поверхні води в озері.

За словами вчених, струмені під впливом дуже великого тиску ефективно розширювалися, "як легені, наповнені повітрям". При цьому вони передали хвилі в навколишню галактику у вигляді серії пульсацій, які пригнічували зростання галактики.

Автори дійшли висновку, що тривалість життя галактики можна подовжити за допомогою її "серця і легенів". Надмасивна чорна діра допомагає стримувати її ріст і обмежує кількість газу, з якого виникають нові зірки на ранній стадії еволюції галактики. Таким чином це допомогло створити галактики такими, якими ми їх бачимо сьогодні. Якби цього не сталося, то у галактик давно закінчився б газ для появи нових зірок, і вони стали б схожі на космічних зомбі, наповнених старими зірками, які вмирають.

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