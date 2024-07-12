Ученые получили наиболее полный древний геном в 3D: помог первый сублимированный момент (фото)

Исследователям удалось реконструировать геном древнего животного благодаря хорошо сохранившемуся экземпляру.

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Впервые в истории ученые собрали наиболее полную 3D-реконструкцию генома шерстистого мамонта — в этом им помог невероятно хорошо сохранившийся экземпляр, который был "лиофилизирован" почти сразу после смерти. В результате ученым впервые удалось обнаружить окаменелые хромосомы, сохранившие ДНК в стеклянном состоянии — ученые смогли увидеть, какие гены включены, а какие выключены, пишет New Atlas.

Останки мамонтов и других животных ледникового периода, как правило, вытаскивают из вечной мерзлоты в относительно хорошем состоянии, с сохраненными мягкими тканями. Однако вечная мерзлота, как правило, не способна сохранить древнюю ДНК спустя десятки тысяч, а то и миллионы лет — она распадается на мелкие фрагменты, что затрудняет восстановление головоломки.

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Тем не менее ранее ученые уже смогли секвенировать геном мамонта. Однако теперь им фактически удалось создать трехмерную модель генома, что дает множество дополнительной информации, имеющей решающее значение для работы ученых. В особенности это важно для тех исследователей, кто сегодня работает над попытками воскресить давно исчезнувших с лица Земли шерстистых мамонтов.

В новом исследовании ученые обнаружили останки невероятно хорошо сохранившегося мамонта, который сохранил свою трехмерную структуру. Останки принадлежат крупной самки и датируются около 52 000 лет назад. Они были выкопаны из вечной мерзлоты на северо-востоке Сибири еще в 2018 году по чистой случайности.

Ученые считают, что им невероятно повезло, так как после смерти самки мамонта погода попросту высушила ее сердце, сохранив клеточную структуру более неповрежденной, чем обычно. В результате сегменты ДНК оказались в миллион раз длиннее, чем фрагменты, обнаруженные в большинстве древних образцов.

Часть стопы лиофилизированного мамонта Фото: Love Dalen

Команда взяла образец кожи из уха мамонта и извлекла из него ДНК, а затем проанализировала его с помощью метода Hi-C, определяющего какие сегменты ДНК физически расположены близко друг к другу в ядре клетки — то есть существует большая вероятность, что они будут взаимодействовать. В результате ученым удалось составить карту трехмерной структуры генома.

По словам автора исследования Марка Марти-Ренома, используя геномы современных слонов в качестве шаблона, исследователи использовали Hi-C для создания первой 3D-карты генома мамонта. Команда выяснила, что у мамонтов было 28 хромосом — столько же, сколько и у современных слонов.

Любопытно, что геном сохранился настолько хорошо, что команда фактически смогла различить наноразмерные петли, помогающие регулировать гены. Кроме того, они смогли определить, какие гены активны, а какие не активны в клетках кожи мамонта. Эти паттерны активации генов отличались от тех, которые наблюдались у азиатского слона, что может указывать на гены, связанные с его холодоустойчивостью и "шерстистостью".

На следующем этапе ученые планируют изучить закономерности генов в других тканях мамонта. Предполагается, что эти данные окажутся особенно полезными для ученых, пытающихся воскресить шерстистых мамонтов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые, пытающиеся воскресить вымершего мамонта, совершили прорыв.