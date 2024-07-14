Как у людей, или нет: ученые рассказали, есть ли у животных друзья (видео)

Дружба является ключевой составляющей человеческих отношений, но можно ли то же самое сказать о животных?

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Несколько лет назад в социальных сетях вирусным стало видео, как барсук и койот в Калифорнии демонстрируют признаки необычного взаимодействия. Они вместе по трубе под шоссе пытались перейти на другую сторону. Было видно, что койот наблюдал за барсуком следует ли он по избранному ими пути. В результате двое животных вместе пробежали через туннель. Такое поведение свидетельствовало о том, что между животными сложились дружеские отношения. Но могут ли животные быть настоящими друзьями, как люди? Об этом рассказали ученые изданию Live Science.

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По словам Дельфины Де Мур из Университете Эксетера, Великобритания, люди формируют социальные отношения, чтобы ориентироваться в окружающей среде. Для социальных животных отношения определяются разным уровнем доверия и близости. Характеристика взаимодействий формирует эти связи. Доверие между животными растет, когда повторяющиеся взаимодействия являются положительными.

Если животные могут образовать стабильные, длительные и взаимовыгодные связи, то есть это характеристика человеческой дружбы, то действительно можно наблюдать существование дружбы в животном мире, считает Де Мур.

Несколько лет назад в социальных сетях вирусным стало видео, как барсук и койот в Калифорнии демонстрируют признаки необычного взаимодействия

По словам Кэтрин Крокфорд из Французского национального центра научных исследований, при изучении приматов было обнаружено, что нейрохимия играет большую роль в укреплении таких связей.

У приматов, когда они заботятся друг о друге, высвобождается гормон окситоцин, регулирующий поведение, который затем поступает в центр вознаграждения, предположительно создавая систему положительной обратной связи, так что это приводит к укреплению дружеских отношений, считают ученые. Это также снижает уровень кортизола, гормона, связанного со стрессом.

Ученые считают, что между приматами существует дружба, но за последние годы появилось все больше доказательств дружбы и ее преимуществ у других млекопитающих. Особи, которые поддерживают крепкие отношения, в конечном итоге живут дольше и меньше подвержены стрессу, говорит Крокфорд.

Если животные могут образовать стабильные, длительные и взаимовыгодные связи, то есть это характеристика человеческой дружбы, то действительно можно наблюдать существование дружбы в животном мире Фото: Live Science

Например, косатки делятся едой и информацией о том, где найти еду, а значит морские хищники, имеющие прочные связи в своей группе, с меньшей вероятностью умрут от голода при нехватке ресурсов. Гиены, у которых больше друзей, как правило, добиваются большего успеха в своих стаях, говорит Де Мур. Также известны проявления дружбы у слонов. У шимпанзе дружба может быть настолько крепкой, что если мать умрет и оставит детеныша, тогда друг мужского или женского пола может усыновить это потомство, говорит Крокфорд.

У шимпанзе дружба может быть настолько крепкой, что если мать умрет и оставит детеныша, тогда друг мужского или женского пола может усыновить это потомство Фото: Live Science

Ученые считают, что дружба может возникать и между представителями разных видов животных. Одно из исследований показало, что шимпанзе и гориллы в Республике Конго (Африка) могут завязать дружбу на 20 и более лет. Также известно, что кошки и собаки, живущие в одном доме, часто создают тесные дружеские связи. В частном зоопарке в Бельгии семья орангутанов подружилась с выдрами после того, как были объединены их среды обитания. Дружеские отношения между разными видами животных могут быть более распространены в дикой природе, чем предполагают ученые, считает Де Мур.

Свидетельства дружбы между животными проливают свет на эволюцию, которая сформировала способность человека к дружбе, считают ученые. Последний общий предок человека с обезьянами жил примерно 25 млн лет назад, поэтому нейрохимия, которая лежит в основе человеческой дружбы и связанного с ней поведения, существует уже миллионы лет.

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