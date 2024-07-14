Як у людей, чи ні: вчені розповіли, чи є у тварин друзі (відео)

Дружба є ключовою складовою людських стосунків, але чи можна те саме сказати про тварин?

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Кілька років тому в соціальних мережах вірусним стало відео, як борсук і койот у Каліфорнії демонструють ознаки незвичайної взаємодії. Вони разом по трубі під шосе намагалися перейти на інший бік. Було видно, що койот спостерігав за борсуком, чи слідує він обраним ними шляхом. У результаті двоє тварин разом пробігли через тунель. Така поведінка свідчила про те, що між тваринами склалися дружні стосунки. Але чи можуть тварини бути справжніми друзями, як люди? Про це розповіли вчені виданню Live Science.

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За словами Дельфіни Де Мур з Університету Ексетера, Велика Британія, люди формують соціальні стосунки, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі. Для соціальних тварин відносини визначаються різним рівнем довіри та близькості. Характеристика взаємодій формує ці зв'язки. Довіра між тваринами зростає, коли повторювані взаємодії є позитивними.

Якщо тварини можуть утворити стабільні, тривалі та взаємовигідні зв'язки, тобто це характеристика людської дружби, то справді можна спостерігати існування дружби у тваринному світі, вважає Де Мур.

Кілька років тому в соціальних мережах вірусним стало відео, як борсук і койот у Каліфорнії демонструють ознаки незвичайної взаємодії

За словами Кетрін Крокфорд із Французького національного центру наукових досліджень, під час вивчення приматів було виявлено, що нейрохімія відіграє велику роль у зміцненні таких зв'язків.

У приматів, коли вони піклуються один про одного, вивільняється гормон окситоцин, який регулює поведінку, який потім надходить до центру винагороди, імовірно, створюючи систему позитивного зворотного зв'язку, тож це призводить до зміцнення дружніх стосунків, вважають учені. Це також знижує рівень кортизолу, гормону, пов'язаного зі стресом.

Учені вважають, що між приматами існує дружба, але за останні роки з'явилося дедалі більше доказів дружби та її переваг у інших ссавців. Особи, які підтримують міцні стосунки, зрештою живуть довше і менше схильні до стресу, каже Крокфорд.

Якщо тварини можуть утворити стабільні, тривалі та взаємовигідні зв'язки, тобто це характеристика людської дружби, то справді можна спостерігати існування дружби у тваринному світі Фото: Live Science

Наприклад, косатки діляться їжею та інформацією про те, де знайти їжу, а отже, морські хижаки, які мають міцні зв'язки у своїй групі, з меншою ймовірністю помруть від голоду за нестачі ресурсів. Гієни, у яких більше друзів, як правило, досягають більшого успіху у своїх зграях, каже Де Мур. Також відомі прояви дружби у слонів. У шимпанзе дружба може бути настільки міцною, що якщо мати помре і залишить дитинча, тоді друг чоловічої або жіночої статі може всиновити це потомство, каже Крокфорд.

У шимпанзе дружба може бути настільки міцною, що якщо мати помре і залишить дитинча, тоді друг чоловічої або жіночої статі може усиновити це потомство Фото: Live Science

Учені вважають, що дружба може виникати і між представниками різних видів тварин. Одне з досліджень показало, що шимпанзе і горили в Республіці Конго (Африка) можуть зав'язати дружбу на 20 і більше років. Також відомо, що кішки і собаки, які живуть в одному будинку, часто створюють тісні дружні зв'язки. У приватному зоопарку в Бельгії сім'я орангутанів потоваришувала з видрами після того, як було об'єднано їхні середовища проживання. Дружні стосунки між різними видами тварин можуть бути більш поширені в дикій природі, ніж припускають учені, вважає Де Мур.

Свідоцтва дружби між тваринами проливають світло на еволюцію, яка сформувала здатність людини до дружби, вважають учені. Останній спільний предок людини з мавпами жив приблизно 25 млн років тому, тож нейрохімія, яка лежить в основі людської дружби та пов'язаної з нею поведінки, існує вже мільйони років.

Як уже писав Фокус, предки людей схрещувалися з неандертальцями раніше і частіше, ніж передбачалося. Новий аналіз генів показав, що невідомі раніше зустрічі людей і неандертальців відбувалися 200 тисяч років тому.