Нечто странное происходит со зрачками, когда вы дышите: наука пока не может это объяснить

Исследователи нашли взаимосвязь с дыханием и размером наших зрачков.

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Ученые выяснили, что размер зрачков колеблется по мере того, как люди дышат. Наименьший размер зрачки имеют в тот момент, когда мы вдыхаем, а потом они постепенно увеличиваются вплоть до конца выдоха, пишет New Scientist.

"Я бы не пытался увидеть эти изменения невооруженным глазом. Думаю, что это будет крайне трудно заметить", — говорит Мартин Шефер из Каролинского института в Стокгольме.

То, что дыхание может влиять на размер зрачков, давно известно, но предполагалось, что наибольший размер зрачков во время вдоха, а наименьший при выдохе. Более того, исследования проводились лишь на кошках, да и те находились под наркозом.

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Команда Шефера вооружилась специальной камерой для измерения размера зрачков и набрала 100 добровольцев. Их дыхание отслеживали маски с датчиками. Размер зрачков анализировался на протяжении многих циклов дыхания. Именно тогда и обнаружилась четкая закономерность: размер зрачков был наименьшим в начале вдоха и наибольшим в середине выдоха.

Такая связь сохранялась независимо от того, дышали ли добровольцы через рот или нос, смотрели в одно место на экране 5 минут или выполняли простое экранное задание.

Закономерность часто была не ясна в течение одного цикла дыхания. Дело в том, что на размер человеческого зрачка влияет множество факторов, которые могут маскировать эффект дыхания.

Зрение у человека становится наиболее острым, когда его зрачки сужаются, но более широкие зрачки чувствительны к слабы раздражителям, особенно в периферийном зрении.

Автор исследования также собирается выяснить, могут ли люди изменять размер своих зрачков по желанию, контролируя дыхание. Результаты могут помочь людям, которые в значительной степени полагаются на зрение, например, в таких видах спорта, как стрельба.

Шефер считает, что эффект дыхания возникает потому, что часть ствола мозга, контролирующая вдох и выдох, связана со зрачками. По его словам, неясно, является ли это случайным результатом эволюции мозга.

"Является ли это рудиментом или же за этим стоит какая-то цели? Мы до сих пор не знаем", — подытожил исследователь.

Напомним, на Земле есть жабы, у которых вместо зрачков сердечки. Исследователи рассказали об очаровательном крохотном земноводном, у которых зрачки в форме сердца.