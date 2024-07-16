Сохранились со времен неолита: археологи нашли древние деревянные артефакты в Каталонии

Испанские археологи обнаружили остатки древних зданий на неолитическом поселении Ла-Драга. Кроме стен и пола из деревянных досок, исследователи нашли многочисленные артефакты.

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На территории неолитического поселения в Баньолесе, Каталония, которое датируется концом 6 тысячелетия до нашей эры, археологи обнаружили остатки древних зданий. Известное под названием Ла-Драга, это место впервые раскопано в 1990 году, что позволило получить важную информацию о ранней человеческой цивилизации, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки принесли значительные находки, в частности большие деревянные доски и структурные элементы, которые были частью стен и пола неолитических жилищ. Среди обнаруженных артефактов — хорошо сохранившиеся предметы быта, такие как посуда, ручки и корзины.

Этот проект является совместной работой нескольких учреждений, в частности Автономного университета Барселоны, Высшего совета научных исследований, Музея археологии Каталонии и Института палеоэкологии человека и социальной эволюции.

Сохранение этих деревянных остатков стало возможным благодаря анаэробным условиям под слоями почвы, которые предотвращают разрушение материалов кислородом. Эта уникальная сохранность позволила исследователям детально проанализировать технику строительства и повседневные практики жителей поселения. Как отмечают ученые, находки дают ценное представление о неолитическом образе жизни в Ла-Драга.

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Понимание этих древних методов строительства и повседневной деятельности не только обогащает наши знания о неолитических обществах, но и демонстрирует важность таких археологических памятников.

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