Збереглися з часів неоліту: археологи знайшли древні дерев'яні артефакти в Каталонії

Іспанські археологи виявили залишки стародавніх будівель на неолітичному поселенні Ла-Драга. Окрім стін та підлоги з дерев’яних дощок, дослідники знайшли численні артефакти.

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На території неолітичного поселення в Баньолесі, Каталонія, яке датується кінцем 6 тисячоліття до нашої ери, археологи виявили залишки стародавніх будівель. Відоме під назвою Ла-Драга, це місце вперше розкопане в 1990 році, що дозволило отримати важливу інформацію про ранню людську цивілізацію, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки принесли значні знахідки, зокрема великі дерев'яні дошки та структурні елементи, які були частиною стін і підлоги неолітичних жител. Серед виявлених артефактів — добре збережені предмети побуту, такі як посуд, ручки і кошик.

Цей проєкт є спільною роботою кількох установ, зокрема Автономного університету Барселони, Вищої ради наукових досліджень, Музею археології Каталонії та Інститутом палеоекології людини та соціальної еволюції.

Збереження цих дерев'яних решток стало можливим завдяки анаеробним умовам під шарами ґрунту, які запобігають руйнуванню матеріалів киснем. Ця унікальна збереженість дозволила дослідникам детально проаналізувати техніку будівництва та повсякденні практики мешканців поселення. Як зазначають науковці, знахідки дають цінне уявлення про неолітичний спосіб життя в Ла-Драга.

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Розуміння цих стародавніх методів будівництва та повсякденної діяльності не лише збагачує наші знання про неолітичні суспільства, але й демонструє важливість таких археологічних пам'яток.

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