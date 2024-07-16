Неисчерпаемая энергия океана: ужаснейшие ураганы на Земле будут генерировать электроэнергию

Новая плавучая морская ветряная платформа будет использовать ураганы 5 категории для генерации энергии.

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Крупнейший производитель ветряных турбин в мире Mingyang Smart Energy представила свою новейшую разработку – гигантскую плавучую ветряную турбину, пишет New Atlas.

OceanX – это двухглавый глубоководный монстр, который способен генерировать электроэнергию во время ураганов 5 категории.

В китайской компании говорят, что это крупнейшая в мире одноплатформенная установка, которая оснащена сразу двумя ветряными турбинами мощностью 8,3 МВт. Они обеспечивают колоссальную совокупную выходную мощность 16,6 МВт.

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Согласно ожиданиям компании, ее детище будет производить около 54 000 МВтч в год, а этого хватит для того, чтобы обеспечить 30 тыс. китайских домохозяйств электроэнергией.

Строительство первой в мире плавучей морской ветряной платформы с двумя ветряными турбинами было завершено несколько дней назад в провинции Гуандун.

Установка будет производить около 54 000 МВтч в год Фото: Mingyang Smart Energy

Двойные роторы OceanX, который вращаются в противоположных направлениях, установлены на V-образной конструкции. Она в свою очередь крепится Y-образной плавучей платформе для максимальной устойчивости.

Диаметр лопастей ветряных турбин составляет 182 м, а вес платформы — 15 000 тонн. Платформа предназначена для работы в водах глубиной более 30 м, что открывает доступ к лучшим морским ветроэнергетическим ресурсам.

Отмечается, что на платформе используется "сверхвысокопрочный бетон", который должен обеспечить долговечность конструкции. Также используется одноточечная швартовная система, считается, что она снижает воздействие на морскую среду и повышает устойчивость даже в условиях тайфуна.

OceanX создали для противостояния ураганам 5-й категории, во время которых скорость ветра достигает 260 км/ч. Установка должна не просто устоять перед сильнейшими ураганами на Земле, но и использовать их для производства электроэнергии, катаясь на волнах высотой 30 м.

Степень турбулентности, которую может выдержать установка составляет 0,135. К примеру, большинство морских ветряных электростанций работают в условиях значительно ниже – ближе к 0, 06.

Согласно данным Глобального совета по ветроэнергетике, Китай уже шестой год подряд занимает первое место в мире по развитию морской ветроэнергетике. Страна хочет обеспечить одну треть своего национального энергопотребления за счет возобновляемых источников.

Напомним, ученые исследуют один из карибских вулканов, чтобы понять, как достать оттуда полезные ископаемые и энергию. Ученые из Великобритании исследуют комплекс вулканов Суфриер-Хилс, который располагается в южной части карибского острова Монтсеррат.