Невичерпна енергія океану: найжахливіші урагани на Землі генеруватимуть електроенергію

Нова плавуча морська вітряна платформа використовуватиме урагани 5 категорії для генерації енергії.

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Найбільший виробник вітряних турбін у світі Mingyang Smart Energy представила свою новітню розробку — гігантську плавучу вітряну турбіну, пише New Atlas.

OceanX — це двоголовий глибоководний монстр, який здатний генерувати електроенергію під час ураганів 5 категорії.

У китайській компанії кажуть, що це найбільша у світі одноплатформна установка, яка оснащена одразу двома вітряними турбінами потужністю 8,3 МВт. Вони забезпечують колосальну сукупну вихідну потужність 16,6 МВт.

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Згідно з очікуваннями компанії, її дітище вироблятиме близько 54 000 МВтг на рік, а цього вистачить для того, щоб забезпечити 30 тис. китайських домогосподарств електроенергією.

Будівництво першої у світі плавучої морської вітряної платформи з двома вітряними турбінами було завершено кілька днів тому в провінції Гуандун.

Установка вироблятиме близько 54 000 МВтг на рік Фото: Mingyang Smart Energy

Подвійні ротори OceanX, які обертаються в протилежних напрямках, встановлені на V-подібній конструкції. Вона зі свого боку кріпиться до Y-подібної плавучої платформи для максимальної стійкості.

Діаметр лопатей вітряних турбін становить 182 м, а вага платформи — 15 000 тонн. Платформа призначена для роботи у водах глибиною понад 30 м, що відкриває доступ до найкращих морських вітроенергетичних ресурсів.

Зазначається, що на платформі використовується "надвисокоміцний бетон", який має забезпечити довговічність конструкції. Також використовується одноточкова швартовна система, вважається, що вона знижує вплив на морське середовище і підвищує стійкість навіть в умовах тайфуну.

OceanX створили для протистояння ураганам 5-ї категорії, під час яких швидкість вітру сягає 260 км/год. Установка має не просто встояти перед найсильнішими ураганами на Землі, а й використовувати їх для виробництва електроенергії, катаючись на хвилях заввишки 30 м.

Ступінь турбулентності, яку може витримати установка, становить 0,135. Приміром, більшість морських вітряних електростанцій працюють в значно нижчих умовах — ближче до 0,06.

Згідно з даними Глобальної ради з вітроенергетики, Китай уже шостий рік поспіль посідає перше місце у світі з розвитку морської вітроенергетики. Країна хоче забезпечити одну третину свого національного енергоспоживання за рахунок поновлюваних джерел.

Нагадаємо, вчені досліджують один із карибських вулканів, щоб зрозуміти, як дістати звідти корисні копалини та енергію. Науковці з Великої Британії досліджують комплекс вулканів Суфрієр-Хілс, який розташовується в південній частині карибського острова Монтсеррат.