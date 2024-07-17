На Марсе сделали снимок гигантского дятла: это не то, о чем вы подумали (фото)

Новый интересный снимок поверхности Красной планеты были сделаны аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

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Межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделала снимок одного из регионов Марса, очертания которого напоминают дятла, пишет Forbes.

"На этом изображении виден яркий материал на самом дне кратера, который и образует контуры, похожие на дятла", — говорит главный исследователь HiRise Альфред МакИвен.

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Найденное необычное образование на Красной планете может быть связано с наличием воды на Марсе в далеком прошлом.

"Светлый материал, видимо, собрался в относительно низких топографических областях. Возможно, этот светлый материал был перенесен сюда водой в далеком прошлом Марса. Концентрические впадины могут представлять собой следы разрушений, которые появились с течением времени", — говорит МакИвен.

На сегодняшний день Марс является крайне засушливым местом, но так было далеко не всегда. К примеру, марсоход NASA Perseverance занимается исследованием остатков озера и дельты реки в кратере Езеро.

Дятел на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

По словам ученых, найденный на Марсе "дятел" – это результат парейдолии, уникального умения людей видеть лица или животных в облаках, тенях и других природных узорах.

Команда HiRise регулярно делится интересными снимками поверхности Марса. Причудливый зверинец является частью усилий команды NASA по работе с общественностью.

Но самым известным примером марсианской парейдолии является снимок, на котором люди видят лицо. Фотография "Лицо на Марсе" была сделана космическим кораблем NASA "Викинг-1". Этот аппарат был одним из первых кораблей, отправившихся к Красной планете.

Рисунок на поверхности Марса мог быть в прошлом связан с водой Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

На этом снимке был виден холм, очертания которого напоминали человеческое лицо. Свежий же снимок сделанный камерой MRO показал, что иногда холм – это просто холм.

Такие удивительные снимки с Марса являются результатом непрерывной работы камеры HiRise. Она делает не только красивые фото, но и помогает ученым понять геологические процессы на Красной планете.

Также камера является незаменимым инструментом для поиска места приземления будущих миссий, как роботизированных, так и пилотируемых.

Напомним, спутник NASA нашел на поверхности Марса мертвого робота. Орбитальный аппарат MRO отыскал среди марсианской пыли выведенный из строя посадочный модуль InSight.