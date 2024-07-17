На Марсі зробили знімок гігантського дятла: це не те, про що ви подумали (фото)
Новий цікавий знімок поверхні Червоної планети було зроблено апаратом Mars Reconnaissance Orbiter.
Міжпланетна станція NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) зробила знімок одного з регіонів Марса, обриси якого нагадують дятла, пише Forbes.
"На цьому зображенні видно яскравий матеріал на самому дні кратера, який і утворює контури, схожі на дятла", — каже головний дослідник HiRise Альфред МакІвен.
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Знайдене незвичайне утворення на Червоній планеті може бути пов'язане з наявністю води на Марсі в далекому минулому.
"Світлий матеріал, мабуть, зібрався у відносно низьких топографічних областях. Можливо, цей світлий матеріал був перенесений сюди водою в далекому минулому Марса. Концентричні западини можуть являти собою сліди руйнувань, які з'явилися з плином часу", — каже МакІвен.
На сьогодні Марс є вкрай посушливим місцем, але так було далеко не завжди. Наприклад, марсохід NASA Perseverance займається дослідженням залишків озера і дельти річки в кратері Єзеро.
За словами вчених, знайдений на Марсі "дятел" — це результат парейдолії, унікального вміння людей бачити обличчя або тварин у хмарах, тінях та інших природних візерунках.
Команда HiRise регулярно ділиться цікавими знімками поверхні Марса. Химерний звіринець є частиною зусиль команди NASA по роботі з громадськістю.
Але найвідомішим прикладом марсіанської парейдолії є знімок, на якому люди бачать обличчя. Фотографія "Обличчя на Марсі" була зроблена космічним кораблем NASA "Вікінг-1". Цей апарат був одним із перших кораблів, які вирушили до Червоної планети.
На цьому знімку було видно пагорб, обриси якого нагадували людське обличчя. Свіжий же знімок зроблений камерою MRO показав, що іноді пагорб — це просто пагорб.
Такі дивовижні знімки з Марса є результатом безперервної роботи камери HiRise. Вона робить не тільки красиві фото, а й допомагає вченим зрозуміти геологічні процеси на Червоній планеті.
Також камера є незамінним інструментом для пошуку місця приземлення майбутніх місій, як роботизованих, так і пілотованих.
Нагадаємо, супутник NASA знайшов на поверхні Марса мертвого робота. Орбітальний апарат MRO відшукав серед марсіанського пилу виведений з ладу посадковий модуль InSight.