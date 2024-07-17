На Марсі зробили знімок гігантського дятла: це не те, про що ви подумали (фото)

Новий цікавий знімок поверхні Червоної планети було зроблено апаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

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Міжпланетна станція NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) зробила знімок одного з регіонів Марса, обриси якого нагадують дятла, пише Forbes.

"На цьому зображенні видно яскравий матеріал на самому дні кратера, який і утворює контури, схожі на дятла", — каже головний дослідник HiRise Альфред МакІвен.

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Знайдене незвичайне утворення на Червоній планеті може бути пов'язане з наявністю води на Марсі в далекому минулому.

"Світлий матеріал, мабуть, зібрався у відносно низьких топографічних областях. Можливо, цей світлий матеріал був перенесений сюди водою в далекому минулому Марса. Концентричні западини можуть являти собою сліди руйнувань, які з'явилися з плином часу", — каже МакІвен.

На сьогодні Марс є вкрай посушливим місцем, але так було далеко не завжди. Наприклад, марсохід NASA Perseverance займається дослідженням залишків озера і дельти річки в кратері Єзеро.

Дятел на Марсі Фото: Марс лицо

За словами вчених, знайдений на Марсі "дятел" — це результат парейдолії, унікального вміння людей бачити обличчя або тварин у хмарах, тінях та інших природних візерунках.

Команда HiRise регулярно ділиться цікавими знімками поверхні Марса. Химерний звіринець є частиною зусиль команди NASA по роботі з громадськістю.

Але найвідомішим прикладом марсіанської парейдолії є знімок, на якому люди бачать обличчя. Фотографія "Обличчя на Марсі" була зроблена космічним кораблем NASA "Вікінг-1". Цей апарат був одним із перших кораблів, які вирушили до Червоної планети.

Малюнок на поверхні Марса міг бути в минулому пов'язаний із водою Фото: Марс лицо

На цьому знімку було видно пагорб, обриси якого нагадували людське обличчя. Свіжий же знімок зроблений камерою MRO показав, що іноді пагорб — це просто пагорб.

Такі дивовижні знімки з Марса є результатом безперервної роботи камери HiRise. Вона робить не тільки красиві фото, а й допомагає вченим зрозуміти геологічні процеси на Червоній планеті.

Також камера є незамінним інструментом для пошуку місця приземлення майбутніх місій, як роботизованих, так і пілотованих.

Нагадаємо, супутник NASA знайшов на поверхні Марса мертвого робота. Орбітальний апарат MRO відшукав серед марсіанського пилу виведений з ладу посадковий модуль InSight.