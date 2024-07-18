Канадские озера заполонили ледяные свечи: что происходит и почему (видео)

Создание ледяных свечей начинается еще зимой, а с приходом весны они буквально заполоняют воды местных озер.

Related video

С приходом весны в Канаде, местные большие озера, которые много месяцев были полностью замороженными, начинают оттаивать. С берега это может выглядеть не слишком впечатляюще, но если немного потрогать, то становится ясно, что лед состоит из плотно упакованных, вертикально плавающих палочек в форме свечей, пишет IFLScience.

Ледяные свечи, также известные как игольчатый лед, представляют собой разновидность гнилого льда, что звучит не так уж привлекательно. Исследователям известно, что образование этих свечей изо льда начинается еще зимой, когда водоемы замерзают.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кристаллизация в форме палочек происходит из-за переохлаждения — охлаждение воды ниже точки замерзания без затвердевания. После этого чрезвычайно быстро образуются кристаллы льда. Любопытно, что присутствие ветра во время кристаллизации также может привести к образованию горизонтальных свечей, из-за чего лед выглядит темнее, чем обычно.

С приходом весны начинается таяние на границе отдельных столбчатых кристаллов, где лет содержит больше примесей. В результате толстый ледяной покров разделяется на уплотненную массу свечного льда.

Таким образом, по словам ученых, для образования свечей изо льда необходимы три ингредиента:

переохлаждение;

относительно спокойная вода;

наличие в воде некоторых примесей.

По это же причине ледяные свечи, как правило, можно встретить лишь в регионах с очень холодным климатом, например, на Аляске, в Канаде, Японии и России.

Любопытно, что ледяные свечи также издают завораживающий звенящий звук, если воды реки потревожить. Некоторые считают, что в этот момент озеро можно сравнить с "плавучей люстрой".

Ранее Фокус писал о том, что обнаружена странная форма льда, тающая лишь при очень высоких температурах.