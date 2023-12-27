Земля до начала времен. Самый древний осколок льда расскажет, как жила планета 1,5 млн лет назад

Американские ученые отправились в экспедицию, способную пролить свет на то, как менялся климат нашей планеты за последние более миллиона лет.

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2023 год уже назвали "годом климатического краха Земли", ученые даже составили список наиболее масштабных климатических катастроф, которые обрушились на планету в уходящем году. Чтобы не допустить дальнейшего развития климатического кризиса, ученые стремятся узнать, как менялся климат планеты в течение времени и какую лепту в эти изменения внесли люди, пишет CBS News.

В результате американские ученые объединились и отправились в Антарктиду в составе экспедиции, которая является частью полевых исследований COLDEX. Ближайшие 7 недель исследователи проведут вблизи Южного полюса в поисках самого древнего кусочка льда, который, как полагают ученые, позволит пролить свет на то, как наша планета жила около 1,5 миллиона лет назад.

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По словам директора COLDEX Эда Брука, сегодня в распоряжении исследователей находится лед возрастом около 800 000 лет, однако ученые считаются, что подо льдами Антарктиды можно обнаружить намного более древние образцы. Команда надеется собрать образцы возрастом около 1,5 миллиона лет, предполагая, что это позволит воссоздать условия, в которых Земля жила от современности до 1,5 миллиона лет назад.

Когда лед выпадает в Антарктиде, он захватывает пузырьки воздуха, оставшиеся со дня выпадения. Так как снег в Антарктиде не тает, он накапливается слой за слоем и хранит в себе пузырьки воздуха внутри. В ходе экспедиции ученые измеряют уровни парниковых газов, захваченных пузырьками, что позволяет им реконструировать прошлое нашей планеты сотни тысяч лет назад.

По словам директора полевых исследований COLDEX Питера Неффа, собранные учеными данные чрезвычайно важны для науки и нашего понимания того, как работает климат Земли. В особенности это важно в условиях климатического кризиса, который уже навис над планетой.

Исследователи COLDEX работают в Антарктиде Фото: Austin Carter

Имея самый старый на сегодня образец ледяного ядра возрастом 800 000 лет, ученые смогли восстановить историю того, как количество углекислого газа в атмосфере Земли менялось с течением времени. Данные свидетельствуют о том, что после промышленной революции уровень углекислого газа резко возрос, а затем продолжал повышаться с каждым годом, все больше раскаляя планету.

Теперь ученые сосредоточились на том, чтобы найти еще более древний осколок льда, который позволит глубже проследить историю планеты. По словам Брука, команда не утверждает, что заглянув в прошлое Земли, мы увидим нечто такое, что происходит сейчас. Однако этап информация покажет различные варианты поведения климатической системы планеты, когда она нагревается. Авторы исследования также признают, что эта работа весьма трудоемкая и может пройти несколько лет, прежде чем им с коллегами удастся обнаружить столь древние остатки льда в Антарктиде.

К слову, американские ученые не единственные, кто охотится за самым старым льдом в Антарктиде. Несколько групп исследователей из других стран также отправились на ледяной континент с той же миссией. Европейские и австралийские команды проводят буровые работы в разных частях континента.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найдена древняя система рек и холмов: вскоре они могут показаться вновь.