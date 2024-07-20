Самое секретное место Земли: где на самом деле находится "колыбель человечества" (видео)

Исследователи отмечают, что ответ на этот вопрос на самом деле сложнее, чем мы думаем, и зависит от нескольких факторов.

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Когда мы слышим фразу "колыбель человечества", то есть точка на карте планеты, из которой зародилась вся человеческая жизнь, на ум, как правило, приходит одно место — Африка. Но исследователи утверждают, что ответ на этот вопрос, на самом деле, сложнее, чем может показаться на первый взгляд, пишет IFLScience.

Группа обезьян, которые в конечном итоге стали людьми, впервые отделилась от шимпанзе, наших ближайших родственников на эволюционном дереве, около 6 или 7 миллионов лет назад. И это действительно произошло на африканском континенте. К таким выводам пришло и исследование ученых из Оксфордского университета в 2022 году — команда считает, что все произошло в Судане. .

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В то же время ученые утверждает, что история человеческой эволюции на этом не закончилась и, что удивительно, она там не начиналась. К такому выводу пришли исследователи, которые продолжают изучать наше древнее происхождение.

Вовсе не Африка

Не так много существ на планете, на самом деле, способны жить в более холодных частях мира. В результате идея о том, что первые обезьяны пришли из Европы, а не Африки, Азии или любого другого теплого места, может показаться маловероятной. Но, похоже, у этой теории есть доказательства.

По словам профессора кафедры антропологии факультета искусств и наук Университета Торонто Дэвида Бегуна, их с командой результаты указывают на то, что человекоподобные существа не просто эволюционировали в Западной и Центральной Европе, но также им потребовалось около 5 миллионов лет для развития.

Простыми словами, то, что в конечном итоге стало африканскими обезьянами, а после людьми, зародилось в Европе, а после переместилось в Африке в результате изменения окружающей среды и сокращения лесов.

Более того, окаменелые останки того же периода, найденные в Греции и на Балканах лишь подтверждают теорию о том, что наши самые древние предки обезьяны произошли из нынешней Европы, а вовсе не Африки.

Что было в Африке

Люди и неандертальцы — разные виды, отделившиеся от общего предка минимум 800 000 лет назад. И все же, когда группы Homo sapiens, которые в конечном итоге дали начало человечеству, покинули Африку около 60 000 лет назад, в Европе они встретили там другие виды, разбросанные по Европе и Азии.

Таким образом, очевидно, что из Африки произошла не одна миграция. Предполагается, что Homo erectus впервые мигрировал из Африки около 2 миллионов лет назад, в конечном итоге распространившись на большей части Европы.

Считается, что именно эти самые ранние эмигранты Homo дали начало неандертальцам, а также денисовцам, а возможно и Homo floresiensis. Ученые отмечают, что время от времени в течение многих поколений на планете появлялись все новые популяции Homo sapiens, которые затем исчезали.

Простыми словами, ученые полагают, что различные миграции Homo sapiens покинули Африку значительно раньше, однако наиболее удачной стала миграция, произошедшая около 60 000 лет назад.

Где находится "колыбель человечества"

Таким образом, сложно назвать точное месторасположение "колыбели человечества", так как наши предки, похоже, попросту не возникали полностью сформировавшимися из единой "колыбели человечества". Наши древние предки много путешествовали и обладали невероятным либидо, вероятно, этому мы и обязаны своим уникальным современным геномом.

Теперь ученые придерживаются теории о том, что люди на самом деле не эволюционировали в одной популяции и в одном месте. Вместо этого наука может проследить наше появление до множества древних популяций, которые были разбросаны по всей Африке. Когда условия позволяли, наши древние предки, вероятно, пересекались и смешивали свои гены, что в целом способствовало появлению людей такими, какими мы их знаем сегодня.

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