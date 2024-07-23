Шимпанзе используют тот же стиль разговора, что и люди: что обнаружили ученые (фото)

Новое исследование показало, что дикие обезьяны, так же как и люди, ведут оживленные беседы.

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Земля является домом для невероятного количества животных: все они общаются между собой, используя определенные жесты или звуки. В последние годы ученые находят все больше доказательств того, что определенные виды используют свой сложный язык, например, слоны зовут друг друга по имени и даже способны издавать звуки, недоступные человеческому уху, пишет BBC.

В новом исследовании ученые сосредоточились на наблюдениях за дикими шимпанзе. Животные общаются в основном с помощью жестов, включая движения рук и мимику. В ходе наблюдений команда детально изучила "чаты" шимпанзе и обнаружила, что при обмене информацией животные совершают "быстрые повороты", а также время от времени перебивают друг друга.

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По словам соавтора исследования, профессора Кэт Хобайтер из Университета Сент-Эндрюс, новое открытие предполагает "глубокое эволюционное сходство с людьми" в том, как структурированы личные беседы животных.

Ранее ученые полагали, что быстрая смена позиций является отличительной чертой человеческого разговора, однако теперь ученые считают, что она может быть присуща всем приматам. По словам профессора Хобайтер, люди в среднем тратят около 200 миллисекунд между ходами и демонстрируют некоторые интересные небольшие культурные вариации. Например, некоторые культуры говорят чрезвычайно быстро.

Лингвистическое исследование 2009 года обнаружило различия в зависимости от языка и культуры. Например, говорящим на японском языке в среднем требовалось всего 7 миллисекунд, чтобы ответить, тогда как носителям датского языка — около 470 миллисекунд.

Шимпанзе используют тот же стиль общения, что и люди Фото: Cat Hobaiter

В ходе нового исследования ученые наблюдали за тысячами разговоров диких шимпанзе, в результате чего им удалось рассчитать среднее время разговоров животных. По словам команды, они были удивлены увидеть, как на самом деле близки скорости разговора шимпанзе и человека.

Результаты показывают, что у шимпанзе больший диапазон времени разговора: промежутки варьировались от прерывания за 1600 миллисекунд до того, как шимпанзе закончил свой жест, до 8000 миллисекунд, чтобы ответить собеседнику. Ученые полагают, что такой разрыв обусловлен тем, что шимпанзе находились в своей естественной среде, а потому могли проявлять более широкий спектр поведения — порой перебивали друг друга, а порой им требовалось больше времени, чтобы ответить.

Отметим, что исследование было проведено в диких лесах Уганды и Танзании — в пяти сообществах диких шимпанзе. В общей сложности ученые наблюдали за животными десятилетиями, в результате чего было зарегистрировано более 8000 жестов у более чем 250 отдельных особей.

По словам ведущего автора исследования, доктора Гала Бадахи из Университета Сент-Эндрюс, жесты, вероятно, также помогают шимпанзе избегать конфликтов и координировать свои действия друг с другом. Например, животные могут жестом указать собеседнику, что он хочет еды, а другой может поделиться с ним пищей или жестом показать, что первому стоит уйти.

В будущем ученые планируют продолжить исследование, расширив его на другие виды приматов, более отдаленно связанных с людьми. Таким образом ученые хотят расширить эволюционную картину того, почему мы выбрали именно этот быстро меняющийся стиль общения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что у орангутангов есть свои собственные "языки" для общения.