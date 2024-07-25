Прямо сейчас мимо Земли проносится "небоскреб" на скорости 28 946 км/ч

Ученые говорят, что при максимальном сближении астероид окажется всего в 3,8 млн км от нашей планеты.

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Сегодня, 25 июля, к Земле приблизился астероид 2011 MW1 со скоростью 28 946 км/ч. Этот астероид относится к классу Аполлонов и его размер составляет 115 метров, пишет Times of India.

Согласно данным NASA, при максимальном сближении астероид окажется всего в 3,8 млн км от Земли. Астероид 2011 MW1 считается крупным объектом, орбита которого находится близко к земной, но к счастью, не настолько близко, чтобы столкнуться с планетой.

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Лаборатория реактивного движения NASA охарактеризовала астероид как околоземной, но не отнесла его в категорию "Потенциально опасных астероидов". На данный момент науке известно о 35 тыс. околоземных астероидах.

Размер этого астероида сравним с небоскребом, за траекторией которого внимательно следят специалисты из NASA.

Большинство околоземных астероидов являются остатками раннего формирования Солнечной системы. Как и планеты в Солнечной системы астероиды вращаются вокруг Солнца. Большинство таких космических камней находится в главном поясе астероидов, который можно найти между орбитами Юпитера и Марса.

Согласно данным Лаборатории реактивного движения, по состоянию на июль 2024 года отслеживаются 1 385 217 астероидов. Такие небесные тела дают ценную информацию о том, как именно формировалась наша Солнечная система миллиарды лет назад.

В Центре NASA по изучению околоземных объектов (CNEOS) занимаются определением характеристик орбит всех околоземных объектов. Также эксперты центра прогнозируют приближение космических камней к Земле и оценивают риски.

Также для отслеживания астероидов NASA использует и наземные обсерватории. Наряду с отслеживанием и прогнозированием угроз, космические агентства также создают технологии для борьбы с потенциальными угрозами, такие как миссия DART. В рамках этой инициативы NASA удалось отклонить астероид с его изначальной орбиты.

Напомним, телескоп Хаббл показал все последствия столкновение аппарата DART с астероидом. NASA представило видеоролик, на котором видно, что происходило в астероидом Диморф, после того, как в него врезался космический аппарат.