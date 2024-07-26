Взяли под охрану: в Мексике обнаружили уникальные сооружения и многочисленные артефакты

В древнем городе майя археологи обнаружили древние сооружения в уникальном архитектурном стиле. Эту находку сразу взяли под охрану, чтобы сохранить здания для дальнейшего исследования.

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Во время строительства новой дороги в штате Кинтана-Роо, вблизи города майя Кохунлих, рабочие раскопали сооружения, которые отражают элитный архитектурный стиль Петен. Это место, богатое историей и культурным наследием, было заселено около 200 года до н. э. и процветало между 250 и 600 годами н. э., пишет Heritage Daily.

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Кохунлих, крупный региональный центр на юге Юкатана, может похвастаться сложной планировкой с возвышенными платформами, площадями, пирамидами и цитаделями, объединенными в дворцовые платформы. Инфраструктура города спроектирована для управления водными ресурсами, включая сеть цистерн и большое водохранилище для сбора дождевой воды, что обеспечивало устойчивое развитие города.

Недавние строительные работы в окрестностях Кохунлиха привели к обнаружению семи сооружений, демонстрирующих стиль Петен. Считается, что эти сооружения, определенные как элитные усадьбы, использовались в сельскохозяйственных целях. Характеризуясь прямоугольными планами и сводчатыми помещениями, эти здания украшены декоративными элементами, указывающими на их культурную ценность.

Важность этих находок побудила экспертов Национального института антропологии и истории (INAH) взять сооружения под охрану. Чтобы сохранить их, запланированный дорожный маршрут несколько изменили. Это гарантирует, что место останется нетронутым, а со временем эти новооткрытые сооружения станут доступными для общественности.

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Кроме сооружений, во время раскопок удалось найти различные артефакты, в частности керамику, ракушки, фрагменты человеческих костей и предметы, похороненные как жертвоприношения. Эти предметы, вероятно, служили защитными оберегами при строительстве усадеб.

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