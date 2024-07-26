Взяли під охорону: в Мексиці виявили унікальні споруди та численні артефакти

У стародавньому місті мая археологи виявили древні споруди в унікальному архітектурному стилі. Цю знахідку одразу взяли під охорону, щоб зберегти будівлі для подальшого дослідження.

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Під час будівництва нової дороги у штаті Кінтана-Роо, поблизу міста мая Кохунліх, робітники розкопали споруди, які відображають елітний архітектурний стиль Петен. Це місце, багате на історію та культурну спадщину, було заселене близько 200 року до н. е. і процвітало між 250 і 600 роками н. е., пише Heritage Daily.

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Кохунліх, великий регіональний центр на півдні Юкатану, може похвалитися складним плануванням з підвищеними платформами, площами, пірамідами та цитаделями, об'єднаними в палацові платформи. Інфраструктура міста спроєктована для управління водними ресурсами, включаючи мережу цистерн і велике водосховище для збору дощової води, що забезпечувало сталий розвиток міста.

Нещодавні будівельні роботи на околицях Кохунліха привели до виявлення семи споруд, що демонструють стиль Петен. Вважається, що ці споруди, визначені як елітні садиби, використовувалися в сільськогосподарських цілях. Характеризуючись прямокутними планами та склепінчастими приміщеннями, ці будівлі прикрашені декоративними елементами, що вказують на їхню культурну цінність.

Важливість цих знахідок спонукала експертів Національного інституту антропології та історії (INAH) взяти споруди під охорону. Щоб зберегти їх, запланований дорожній маршрут дещо змінили. Це гарантує, що місце залишиться недоторканим, а з часом ці нововідкриті споруди стануть доступними для громадськості.

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Окрім споруд, під час розкопок вдалося знайти різні артефакти, зокрема кераміку, мушлі, фрагменти людських кісток та предмети, поховані як жертвоприношення. Ці предмети, ймовірно, слугували захисними оберегами під час будівництва садиб.

Раніше Фокус писав про неймовірний артефакт, який розкопали болгарські археологи. На ньому є написи, які роблять знахідку найдавнішою християнською реліквією регіону.

А також ми розповідали про стародавнє місце збору кочівників. Дослідники виявили місце, де відпочивали стародавні кочівники, які подорожували в Кавказькому регіоні ще 3500 років тому.