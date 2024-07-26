Крупнейшее в истории массовое выбрасывание на берег: почему 146 дельфинов сделали это (фото)

Исследователи отмечают, что за последние почти три десятилетия им не доводилось видеть ничего столь же массового. К счастью, большинство дельфинов удалось спасти.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для множества невероятных животных. К сожалению, ученые ежегодно фиксируют массовые выбросы млекопитающих на берег и причины тому совершенно разные — часто животные не справляются с навигацией, им мешает шум или хищники преследуют их, пишет IFLScience.

На этот раз ученые зафиксировали массовое выбрасывание на берег 146 дельфинов на Кейп-Коде. Исследователи уже успели заявить, что это крупнейшее подобное событие в США за последние несколько десятилетий.

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По данным Международного фонда защиты животных (IFAW), их сотрудники быстро отреагировали на сообщение о бедствии китообразных, а потому большинство из них удалось спасти: в результате выброса на берег погибли 37 дельфинов, а еще 7 пришлось усыпить.

Об инциденте сообщили очевидцы, которые заявили, что около десятка атлантических белобоких дельфинов (Lagenorhynchus acutus) застряли на мелководной илистой отмели. Когда спасатели прибыли на место бедствия китообразных, сразу стало ясно, что ситуация значительно серьезнее, чем казалось изначально.

По словам координатора по выбрасыванию на берег Мисти Нимейер, спасатели заметили, что бедствие терпят вовсе не десяток дельфинов, а десятки. Изначально в ловушке оказалось около 80-100 дельфинов, а затем их количество резко увеличилось.

Эксперты отмечают, что спасательная операция была сопряжена со многими трудностями из-за количества дельфинов, их большого размера и того, что они были разбросаны на достаточно большой территории. Кроме того, ситуация усложнялась условиями грязи и сложных мест, в результате чего спасателям было сложно добраться к пострадавшим млекопитающим.

Уві, єксперты не смогли спасти всех дельфинов Фото: IFAW

К солению, спасателям не удалось помочь всем пострадавшим животным, хотя большинство из них все же были возвращены. Этот конкретный район побережья является известной зоной риска выброса дельфинов на берег из-за его формы и силы приливов, которые он наблюдает. Статистика свидетельствует о том, что ежегодно здесь происходит около 315 случаев выброса на берег китообразных. Однако этот оказался самым массовым в истории.

Несмотря на то, что спасателям удалось сохранить большую часть дельфинов, на утро около десятка из них вновь угодили в ту же ловушку. В результате ученым пришлось несколько дней наблюдать за обстановкой, так как с каждым новым днем появлялось небольшое количество животных, которые рисковали снова попасть в беду.

В целом, благодаря усилиям команды, 70% из 146 китообразных выжили. Через несколько недель спустя ученые официально заявили, что это событие стало крупнейшим массовым выбросом на берег дельфинов, когда-либо зарегистрированным в США.

Отметим, что причины столь отчаянного поведения дельфинов все еще неизвестны, а некоторые исследования предполагают, что китообразные могут страдать от заболевания, похожего на болезнь Альцгеймера. Впрочем, возможными причинами также называют факторы в естественной среде — токсичные загрязнения или солнечные бури.

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