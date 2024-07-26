Скорость 1,9 млн км/час: звезда-неудачник убегает из Млечного пути от космического вампира

Астрономы пока точно не могут сказать, чем является этот объект. Это может быть очень маленькая звезда или очень большой коричневый карлик.

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Ученые обнаружили новый высокоскоростной объект, который направляется к центру Млечного Пути со скоростью 1,9 млн км/час. Это примерно в 1500 раз быстрее скорости звука. Объект летит настолько быстро, что в конечном итоге может покинуть пределы нашей галактики. Но пока не ясно, является ли этот объект очень маленькой звездой или очень большим коричневым карликом, которых называют надувшимися звездами. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Астрономы назвали обнаруженный на расстоянии примерно 400 световых лет от нас загадочный объект, получивший название CWISE J1249+3621. Он летит с чрезвычайно высокой скоростью, 1,9 млн км/час, по направлению к центру Млечного Пути.

Звезда или неудавшаяся звезда?

С определением типа скоростного объекта возникли некоторые сложности. Дело в том, что его масса в 80 раз больше массы Юпитера, а это примерно 8% массы Солнца. А это как раз тот показатель, который разделяет обычные звезды и коричневые карлики, которые часто называют неудавшимися звездами. То есть это может быть либо огромный коричневый карлик, либо очень маленькая звезда. Но самое главное, что объект теперь входит в список из гиперскоростных звезд, которые были обнаружены за последние 20 лет. Но эти звезды в 16-50 раз большое Солнца по массе и имеют также экстремально высокую скорость, что позволяет им покинуть пределы Млечного Пути.

Коричневые карлики формируются так же, как и звезды из молекулярных газовых облаков, которые сжимаются под действием гравитации. Но в отличие от обычных звезд коричневые карлики не могут собрать достаточно материи из остатков облака, чтобы достичь массы, необходимой для создания нужного давления и температуры, чтобы запустить термоядерный синтез в ядре. Поэтому их и называют неудавшимися звездами.

Астрономы пока считают, что скорее всего CWISE J1249+3621 — это коричневый карлик, хотя нужны дополнительные наблюдения для подтверждения статуса объекта. Если же это звезда, то в таком случае она будет высокоскоростной звездой с самой малой массой среди всех известных.

Коричневые карлики формируются так же, как и звезды из молекулярных газовых облаков, которые сжимаются под действием гравитации. Но в отличие от обычных звезд коричневые карлики не могут собрать достаточно материи из остатков облака, чтобы достичь массы, необходимой для создания нужного давления и температуры, чтобы запустить термоядерный синтез в ядре. Поэтому их и называют неудавшимися звездами Фото: NASA

От кого убегает высокоскоростной объект?

Авторы исследования также пытаются выяснить, что же заставило этот объект набрать такую огромную скорость и лететь сквозь нашу галактику, и на этот счет есть несколько предположений.

Для объяснения появления гиперскоростных звезд используют поведение сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Ученые считают, что объект CWISE J1249+3621 мог также улететь из центра нашей галактики из-за влияния черной дыры. Возможно, сейчас эта звезда или коричневый карлик находится на обратном пути и возвращается обратно в центр галактики.

Второе объяснение происхождения этого объекта состоит в том, что он убегает от комического вампира. Дело в том, что объект CWISE J1249+3621 мог входить в состав двойной системы вместе с звездой белым карликом. Это труп небольшой звезды, которая завершила свою жизнь и сбросила внешний слой. Белые карлики часто забирают вещество у своих компаньонов, в результате чего эти трупы взрываются сверхновой типа 1а. Сам белый карлик исчез, но ударная волна могла выбросить его компаньона из системы и придать ему огромную скорость.

Также ученые считают, что CWISE J1249+3621 могу отправится в путешествие по галактике из шарового звездного скопления благодаря взаимодействию с черными дырами в его центре.

Есть еще одно объяснение происхождения высокоскоростного объекта. Потенциальный коричневый карлик мог прилететь в Млечный Путь из другой галактики и сейчас проходит через нее.

Учитывая новое открытие и то, что блуждающие коричневые карлики очень трудно обнаружить, авторы исследования предполагают, что такие объекты могут быть более распространенными в Млечном пути, чем считается.

Теперь астрономы намерены продолжить более подробное исследование CWISE J1249+3621, чтобы узнать, что заставило его лететь с такой высокой скоростью.

Как уже писал Фокус, астронавты NASA находятся 50 дней на орбите, и все еще не могут вернуться на Землю из-за аварии. Члены экипажа корабля Boeing Starliner почти 2 месяца не могут покинуть МКС из-за проблем с двигательной системой транспортного средства.