Без объявления войны: почему шторка в душе неожиданно "нападает" и липнет к вашему телу

Порой исследования ученых весьма занимательные. Например, это — проливающее свет на то, почему душевая занавеска постоянно липнет к телу.

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Каждый человек в мире хоть один раз попадал в ситуацию, когда шторка в душе "без объявления войны" и всякой на то причины внезапно "нападает", прилипая к телу. Большинство из нас задавалось вопросом: почему это происходит каждый раз, когда мы идем в душ? Ученые услышали наш вопрос и нашли на него ответ, пишет IFLScience.

По словам исследователей, найти ответ на этот вопрос оказалось немного сложнее, чем они считали изначально. Например, одним из самых популярных вариантов ответа является принцип Бернулли — теорема гидродинамики, связывающая скорость жидкости с ее давлением и высотой.

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По словам инженера-механика Дэвида Шмидта, эффект Бернулли — принцип, объясняющий, как крылья самолета создают подъемную силы. Эта теорема говорит, что по мере ускорения жидкости давление падает. Простыми словами, идея заключается в том, что вода из душа ускоряет воздух вокруг себя при этом уменьшая давление внутри занавески. В то же время снаружи занавески такого не происходит, а потому более высокое давление заставляет ее втягиваться внутрь.

Однако у этого объяснения, по словам Шмидта, есть один веский недостаток: эффект Бернулли основан на балансе между силами давления и ускорением и не допускает наличия капель. В результате ученый утверждает, что эффект Бернулли попросту не может быть ответственен за то, что занавеска из раза в раз липнет к вашему телу.

Другим популярным объяснением является "теория плавучести", предполагающая, что горячая вода в душе заставляет воздух внутри занавески нагреваться, уменьшая его плотность. В то же время воздух за пределами занавески остается стабильным, а потому он более холодный и плотный устремляется внутрь, толкая туда и занавеску. Впрочем, по словам Шмидта, у этого объяснения также есть изъян: занавеска прилипает к телу, независимо от температуры душа.

К счастью, Шмидту все же удалось найти объяснение странного поведения шторки в душевой. Для этого ученый использовал технологию компьютерного моделирования, специализирующуюся на динамике жидких брызг, над которой он работал в Массачусетском университете.

Программа, используемая ученым, позволила ему включить тысячи нюансов реальной жизни — например, искажение капель душа, когда они падают, взаимодействие друг с другом, эффекты распада при падении, влияние сопротивления на скорость и направление, а также множество других данных.

Расчеты заняли две недели, но в конце концов Шмидту удалось найти объяснение: по сути, дело в том, что образуется вихрь, подобный урагану и повернутый на бок. В центре него образуется низкое давление, втягивающее занавеску ближе к середине. К слову, за свое открытие ученый даже был отмечен Шнобелевской премией по физике.

К слову, если вы страдаете от того, что занавеска постоянно липнет к вашему телу, решение проблемы оказалось невероятно простым. Силы создаваемые этим потоком воздуха весьма слабые, а потому воздействуют лишь на легкие, тонки занавески. Простыми словами, достаточно повесить в ванной тяжелую полиэтиленовую занавеску, чтобы навсегда избавиться от "нападений" шторки в душе.

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