Хичкок что-то знал. Почему на самом деле птицы врезаются в окна авто и домов

Исследователи рассказали, почему на самом деле птицы любят атаковать различные неодушевленные предметы, пытаясь из разрушить.

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Земля является домом для множества живых существ, среди которых большая группа — это птицы. Эти странные маленькие создания не перестают удивлять ученых: некоторые из них настолько малы, что весят всего несколько граммов, а другие способны без передышки преодолевать расстояния в тысячи километров. Внимание исследователей также привлекло странное поведение птиц, когда они пытаются атаковать окна авто или домов, или всячески разрушают другие неодушевленные предметы, пишет IFLScience.

Известно множество случаев, когда птицы врезались в здания или окна, а также клевали или пытались разрушить совершенно неодушевленные предметы. По словам ученых, такое поведение пернатых вовсе не является проявлением "ненависти к современному миру". На самом деле, птицы таким образом метят территорию.

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Дело в том, что большинство птиц не могут пройти тест на самопознание (тест в зеркале): когда существо способно не просто разглядеть свое отражение, но также понять, что это не кто-то другой, а именно вы. В результате, замечая свое отражение в стекле или металле, птицы стремятся атаковать чужака.

По словам ученых, подобные "выпады агрессии", как правило, происходят в теплую погоду — в тот период, когда птицы ищут себе пару для воспроизведения потомства. В результате они чаще обращают внимание на отражение, так как эта стратегия направлена на защиту будущих яиц, а также своеобразная демонстрация силы для потенциального партнера.

Как избежать нападения птиц

К счастью для нас, ученые считают, что атак птиц можно избежать. Для этого необходимо убрать отражение, которое может раздражать птиц.

По данным Британского фонда орнитологии, для этого на внешней стороне окна можно использовать неотражающий материал, например, липкую пленку и целлофан. Еще одним способом может быть физическое блокирование доступа к окнам с помощью растений и подвесных корзин.

Исследователи также советуют повесить возле окна зеркало, которое могло бы взять на себя атаки птиц, защитив ваши окна. Если нападению подвергаются несколько окон подряд, нацельтесь на окно в начале цепочки

Как спасти птицу, врезавшуюся в здание

По словам директора Фонда диких птиц в Нью-Йорке Риты Макмахон, сначала следует убедиться, что птица жива. Пернатые редко впадают в окоченение, а потому следует пошевелить ее лапы — если в течение нескольких минут они не начнут двигаться, вероятно, все же наступила смерть. Но если они двигаются, птица просто без сознания

Если птица жива, осторожно поднимите ее, желательно в перчатках, и отнесите специалисту по реабилитации диких животных. Поместите птицу в бумажную коробку и оставьте в темной тихой комнате на несколько часов, чтобы она могла прийти в себя.

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