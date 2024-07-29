Гічкок щось знав. Чому насправді птахи врізаються у вікна авто та будинків

Дослідники розповіли, чому насправді птахи люблять атакувати різні неживі предмети, намагаючись їх зруйнувати.

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Земля є домівкою для безлічі живих істот, серед яких велика група — це птахи. Ці дивні маленькі створіння не перестають дивувати вчених: деякі з них настільки малі, що важать лише кілька грамів, а інші здатні без перепочинку долати відстані в тисячі кілометрів. Увагу дослідників також привернула дивна поведінка птахів, коли вони намагаються атакувати вікна авто чи будинків, або всіляко руйнують інші неживі предмети, пише IFLScience.

Відомо безліч випадків, коли птахи врізалися в будівлі або вікна, а також клювали або намагалися зруйнувати абсолютно неживі предмети. За словами вчених, така поведінка пернатих зовсім не є проявом "ненависті до сучасного світу". Насправді птахи у такий спосіб мітять територію.

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Річ у тім, що більшість птахів не можуть пройти тест на самопізнання (тест у дзеркалі): коли істота здатна не просто розгледіти своє відображення, а й зрозуміти, що це не хтось інший, а саме ви. Як наслідок, помічаючи своє відображення у склі чи металі, птахи прагнуть атакувати чужинця.

За словами вчених, подібні "випади агресії", як правило, відбуваються в теплу погоду — в той період, коли птахи шукають собі пару для відтворення потомства. У результаті вони частіше звертають увагу на відбиття, оскільки ця стратегія спрямована на захист майбутніх яєць, а також своєрідна демонстрація сили для потенційного партнера.

Як уникнути нападу птахів

На щастя для нас учені вважають, що атак птахів можна уникнути. Для цього необхідно прибрати відображення, яке може дратувати птахів.

За даними Британського фонду орнітології, для цього на зовнішньому боці вікна можна використовувати невідбивний матеріал, наприклад, липку плівку і целофан. Ще одним способом може бути фізичне блокування доступу до вікон за допомогою рослин і підвісних кошиків.

Дослідники також радять повісити біля вікна дзеркало, яке могло б взяти на себе атаки птахів, захистивши ваші вікна. Якщо нападу піддаються кілька вікон поспіль, націльтеся на вікно на початку ланцюжка.

Як врятувати птаха, який врізався в будівлю

За словами директорки Фонду диких птахів у Нью-Йорку Ріти Макмахон, спершу слід переконатися, що птах живий. Пернаті рідко впадають у задубіння, а тому слід поворухнути його лапи — якщо впродовж кількох хвилин вони не почнуть рухатися, ймовірно, все ж настала смерть. Але якщо вони рухаються, птах просто непритомний.

Якщо птах живий, обережно підніміть його, бажано в рукавичках, і віднесіть фахівцеві з реабілітації диких тварин. Помістіть птаха в паперову коробку і залиште в темній тихій кімнаті на кілька годин, щоб він міг прийти до тями.

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