Хорошо знали окружающую среду: ученые узнали, как древние амазонцы воспринимали мир
Ученые исследовали наскальные рисунки древних жителей Амазонии, которым около 12 500 лет. Также исследователи изучили зооархеологические останки, что дало возможность изучить сложные отношения амазонцев с животными.
Недавнее исследование наскального искусства в колумбийской Амазонии продемонстрировало связи между древними жителями региона и животными, с которыми они встречались. Это исследование сосредоточено на наскальных рисунках, найденных в Серра-Азул, коллекции скальных выступов и галерей, которые на протяжении тысячелетий служили холстом для человеческого самовыражения, пишет Heritage Daily.
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"Эти наскальные рисунки содержат древнейшие свидетельства присутствия людей в Западной Амазонии, датируемые 12 500 годами назад, — рассказал доктор Марк Робинсон, доцент кафедры археологии Эксетерского университета. — Искусство дает прекрасное представление о том, как эти ранние поселенцы воспринимали окружающую среду и их взаимодействие с животными".
Исследовательская группа также проанализировала зооархеологические останки из соседних раскопок. Эти останки показали, что ранние поселенцы имели разнообразный рацион, который включал рыбу, млекопитающих и рептилий. Интересно, что виды животных, изображенные на наскальных рисунках, не соответствовали тем, что чаще всего встречаются в пищевых остатках, что свидетельствует о том, что изображенные животные не обязательно были теми, которых чаще всего употребляли в пищу.
"Контекст демонстрирует сложность отношений амазонцев с животными, как с источником пищи, так и с уважаемыми существами, которые имели сверхъестественные связи и требовали сложных переговоров от жрецов", — добавил Робинсон.
Используя фотограмметрию с дрона и традиционную фотографию, команда каталогизировала всего 3 223 изображения. Фигуративные изображения были самыми распространенными, составляя 58% от общего количества, причем более половины изображали животных. Удалось идентифицировать по меньшей мере 22 различных животных, включая оленей, птиц, пекари, ящериц, черепах и тапиров.Важно
Широкий спектр животных, изображенных на рисунках и археологических находках, свидетельствует о глубоких знаниях и осведомленности первобытных жителей о различных природных средах, таких как саванны, затопленные леса и реки.
Исследователи отмечают, что, "древние люди хорошо знали различные среды обитания в регионе и обладали соответствующими навыками, чтобы выслеживать и охотиться на животных и собирать растения с каждой из них, что было частью широкой стратегии выживания".
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