Добре знали навколишнє середовище: вчені дізналися, як древні амазонці сприймали світ

Науковці дослідили наскельні малюнки древніх жителів Амазонії, яким близько 12 500 років. Також дослідники вивчили зооархеологічні останки, що дало можливість вивчити складні стосунки амазонців з тваринами.

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Нещодавнє дослідження наскельного мистецтва в колумбійській Амазонії продемонструвало зв'язки між древніми мешканцями регіону і тваринами, з якими вони зустрічалися. Це дослідження зосереджене на наскельних малюнках, знайдених у Серра-Азул, колекції скельних виступів і галерей, які протягом тисячоліть слугували полотном для людського самовираження, пише Heritage Daily.

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"Ці наскельні малюнки містять найдавніші свідчення присутності людей у Західній Амазонії, що датуються 12 500 роками тому, — розповів доктор Марк Робінсон, доцент кафедри археології Ексетерського університету. — Мистецтво дає чудове уявлення про те, як ці ранні поселенці сприймали навколишнє середовище та їх взаємодію з тваринами".

Дослідницька група також проаналізувала зооархеологічні останки з сусідніх розкопок. Ці рештки показали, що ранні поселенці мали різноманітний раціон, який включав рибу, ссавців і рептилій. Цікаво, що види тварин, зображені на наскельних малюнках, не відповідали тим, які найчастіше зустрічаються в харчових залишках, що свідчить про те, що зображені тварини не обов'язково були тими, яких найчастіше вживали в їжу.

"Контекст демонструє складність стосунків амазонців з тваринами, як з джерелом їжі, так і з шанованими істотами, які мали надприродні зв'язки і вимагали складних переговорів від жерців", — додав Робінсон.

Використовуючи фотограмметрію з дрона та традиційну фотографію, команда каталогізувала загалом 3 223 зображення. Фігуративні зображення були найпоширенішими, складаючи 58% від загальної кількості, причому більш ніж половина зображувала тварин. Вдалося ідентифікувати щонайменше 22 різні тварини, включаючи оленів, птахів, пекарі, ящірок, черепах і тапірів.

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Широкий спектр тварин, зображених на малюнках та археологічних знахідках, свідчить про глибокі знання та обізнаність первісних мешканців про різні природні середовища, такі як савани, затоплені ліси та річки.

Дослідники зазначають, що, "давні люди добре знали різні середовища існування в регіоні і володіли відповідними навичками, щоб вистежувати і полювати на тварин і збирати рослини з кожного з них, що було частиною широкої стратегії виживання".

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