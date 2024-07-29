Телескоп Хаббл сделал снимок самых старых звезд: находятся рядом с Млечным Путем (фото)

Космический телескоп запечатлел шаровое звездной скопление, расположенное в соседней галактике.

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Телескоп Хаббл сделал снимок шарового звездного скопления NGC 2005, где плотно расположены миллионы звезды. Здесь находятся одни из самых старых звезд во Вселенной и их происхождение поднимает вопросы о том, как образуются и растут галактики, пишет Live Science.

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Шаровое звездное скопление NGC 2005 находится на расстоянии 162 тысячи световых лет от нас в галактике спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако.

Новый снимок космического телескопа Хаббл показывает объект с загадочным происхождением, которые обычно можно увидеть в Млечном Пути. Шаровые звездные скопления представляет собой плотно расположенную и связанную гравитацией группу из миллионов звезд.

Считается, что шаровые звездные скопления существуют миллиарды лет. Известно, что примерно 150 из них находятся в гало Млечного Пути. Они вращаются вокруг центра нашей галактики в противоположном направлении, чем большинство других объектов, что подтверждает теорию о том, что они были захвачены Млечным Путем. Это произошло во время слияния с другими галактиками.

Именно так, по мнению астрономов, развиваются и растут галактики. Еще одна подсказка заключается в том, что шаровые звездные скопления содержат некоторые из самых старых звезд во Вселенной. NGC 2005 является идеальным объектом для проверки разных теорий, поскольку он находится за пределами Млечного Пути, но достаточно близко, чтобы его можно было тщательно изучить.

Шаровое звездное скопление NGC 2005 находится на расстоянии 162 тысячи световых лет от нас в галактике спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Это шаровое звездное скопление расположено в 750 световых годах от центра карликовой галактики Большое Магелланово Облако, которая является самой большой из примерно 40 карликовых галактик вблизи Млечного Пути.

Многие из этих карликовых галактик, как полагают астрономы, вращаются вокруг Млечного Пути, хотя последние данные космического телескопа Gaia показывают, что многие из них могут просто пролетать мимо. Если галактики эволюционируют, сливаясь с другими, то во всех галактиках должны быть древние звезды, химический состав которых отличается от их окружения. Именно это астрономы наблюдают в NGC 2005. Предполагается, что это ядро ​​карликовой галактики, которая давно исчезла.

Большое Магелланово Облако содержит как шаровые звездные скопления, так и туманность Тарантул, сверхмассивную версию туманности Ориона в Млечном Пути.

Как уже писал Фокус, есть способ добраться почти со скоростью света до ближайшей звездной системы Альфа Центавра. Возле одной из звезд этой системы находится потенциально пригодная для жизни планета.

Также Фокус писал о том, что физики создали новый материал, который преобразует солнечный свет и воду в чистую энергию. Новый материал превращает свет и воду в чистый водород с повышенной эффективностью.